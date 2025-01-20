綠騎士單車西遊記 新北雙溪高中帶領學生挑戰自我

新北市雙溪高中「綠騎士單車西遊記」規劃國中學生6天423公里的自我挑戰壯遊活動，18日在校長葉俊士帶領下，正式從雙溪高中出發，教育局長張明文透過視訊方式，期勉三十餘名師生開拓視野、體驗臺灣文化之美，也祝福所有成員一路平安、學習滿滿。

雙溪高中自2010年開始舉辦單車環島活動，至今已成為一項令學生期待的傳統。今年寒假因為農曆年時間緊湊，無法安排環島行程，學校改安排進行6天5夜，結合臺灣歷史與文化的「西遊記壯遊」單車活動。

校長葉俊士表示，臺北過往屬於「淡水廳」，從臺北前往宜蘭的道路，現在已成為有名的踏青路線「淡蘭古道」。這次單車壯遊就想結合臺灣歷史，讓學生走在前人的道路上，體驗臺灣文化與風景，讀萬卷書不如行萬里路。

為期六天的壯遊並非說走就走，不管是行前的各項規劃、訓練，與經費籌措都不容易。學生們除了利用課餘時間進行體力訓練及單車維修練習之外，也自己動手製作牛軋糖、南棗核桃糕進行義賣自籌環島經費，藉此肯定自我，了解自己有能力完成一件大事，為團隊貢獻心力。

國中學生透過自籌旅費等活動，培養自己的自信心及成功經驗；隊上的高中學長則擔任小隊長，負責維護國中部學弟妹安全、生活照護的素養學習，也能從中豐富高中多元生活，從行動中體驗學習。

校長葉俊士表示，感謝許多孩子們的貴人協助，例如位於瑞芳工業區的和光企業每年固定購買百盒牛軋糖，當作員工年節禮盒。今年加入照顧偏鄉學童的獅子會2425第九專區主席林建聰帶頭認購下秒殺百餘盒禮盒讓學生們感受到滿滿的溫馨。

家長會會長史立娜表示，她的孩子過去參加環島行程後，不僅體格變好，更養成負責、體貼的態度，讓她感到非常欣慰。史會長也代表家長感謝學校十餘年來持續辦理這樣的活動，讓家境有特殊際遇的慈輝生因而展現出互相扶持的精神，更在旅程中學會團隊合作、增進人際溝通與情緒管理的能力。

第三次參加單車壯遊的廖同學則表示，過去兩年的經驗他總是在爬坡時有點力不從心，但今年身為國九的學長，他一定會全力以赴克服困難也擔負起帶動學弟妹勇往直前的任務。