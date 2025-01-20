考完學測不想數日子等畢業 師生催生彰化「樂遊員」雙語觀光雜誌
彰化縣第一本由高中生編寫、基層公所出版的中英雙語觀光雜誌「樂遊員」，今在員林和彰化的火車站、高鐵彰化田中站同步上架；發行單位員林市公所表示，樂遊員在國立員林高中出版的「樂遊員」基礎上加深加廣，可引導中外遊客暢遊員林。
員林市公所今在員林火車站發表「樂遊員」中英雙語觀光雜誌，並贈送給員林站，站長李瑞德感謝員林市公所和員林高中，並表示員林站是進出南彰化的交通樞紐，台灣南來北往的遊客在這裡交會，「樂遊員」放在站內供大眾閱覽可提升員林市觀光能見度。
員林市代理市長賴致富說，縣長王惠美常講「彰化很有料，只是太低調。」員林高中師生2023年編採和出版「樂遊員」，送到員林市公所，當時市長游振雄眼睛為之一亮，請員中師生協助完成中英對照的Pro版「樂遊員」，新書完整呈現員林好料，是目前最完整的員林市中英雙語觀光專書，值得一讀。
員中校長楊豪表示，2023年「樂遊員」由英文教師洪儷倩帶著語資班學生完成，經過約一年，由國文教師高郁喬也帶語資班學生，延續第一版寫作精神，完成新版樂遊員，員中感謝員林市公所寬列經費、市代會通過預算，使員中師生心血創作得以順利付梓。
「學生考完學測，不能數日子等畢業。」高郁喬說，108課綱的員高校本課程應有在地特色、員林精神，學校應培養學生帶得走的能力，語資班學生因此分工合作採訪和編寫，期待新版本「樂遊員」有助員林市觀光國際化。
「樂遊員」中英雙語雜誌共分七大主題，以32個單元介紹自然景觀、藝文場域、休憩公園、在地美食及網美店家等員林市觀光景點，其中增加兔馬鹿、龍燈等公園，這冊觀光雜誌放置在彰化縣各車站旅遊服務中心，員林市公所官網提供電子書版本閱讀。
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