桃園1高中生這原因情緒失控 書包掏出水果刀與同學對峙

桃園市議員余信憲今天爆料南桃園一所私立高中傳出疑似校園霸凌事件，一名男學生疑似手持武器（刀子），其他同學紛紛言語挑釁、甚至噴三字經，他質疑男生為何手持武器，是不是體言語霸凌或是同學之間有什麼衝突？該事件引起社會關注和家長震驚。

市政府教育局今天下午表示，經調查該校17日下午一名高二男生，正在座位睡覺，因班上同學吵鬧，一時情緒失控，從書包取出水果刀，同學發現立即通報，校方人員隨即到現場處置安撫，將學生帶回教官室，家長到校了解及將學生帶回安置，該局會同少輔會評估開案及專人輔導學生，請校方啟動霸凌調查，要求校方開學後注意學生情況，防範類似事件再度發生。

這所高中校長表示，該校一名高二特教學生本月17日下午在班嘗座位睡覺，該班同學在教室玩垃圾筒，不慎掉落發生聲響，該男子不爽情緒失控，在書包拿出水果刀，同學與其對峙安撫及通報老師，其實同學都了解這位特教學生個性，經查為單一事件，同學並未言語霸凌該男生，家長了解將該男生帶回安置治療，校方後續啟動輔導機制。