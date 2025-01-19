校園會客室／美術師獨門動作 跳繩隊摘全國3金

高雄大寮國中美術老師李柳慧（右一綠衣者）靠著無數個「下課十分鐘」的練習，教出金牌跳繩隊。圖／李柳慧提供 高雄大寮國中美術老師李柳慧從零開始，教出強勁的金牌跳繩隊伍，先後拿過三次全國冠軍，其中兩次打破紀錄。

李柳慧國中時代是扯鈴金牌選手，到大寮國中當美術老師，也沒忘了對民俗體育的熱愛，任教第一年就組成女子扯鈴隊，成軍短短半年，就奪得中正盃女子團體金牌成績。

八年前，李柳慧受前任校長侯長文請託，培訓跳繩隊，她組成女子團隊參加二○一八年全民運動會比賽試水溫，才訓練半年就奪得冠軍，以三分鐘五四○下破紀錄拿到金牌；二○二○組男子團隊，也以三分鐘五六八下刷新紀錄，去年男子團體以五七六下，再度奪金。李柳慧說，團體跳繩的難度很高，若肌耐力不夠，力道失控可能打到自己或別人，甩到全身腰酸背痛、手破皮起水泡都是家常便飯，手套悶著傷口還可能細菌感染。

為減少搖繩手受傷，李柳慧設計了很多獨門動作，還改良護具內裡，多一層保護，練習完畢，立即脫護具泡冰水，盡全力呵護搖繩手的雙手。

不過跳繩手來自不同背景，程度參差不齊，得靠每個短短「下課十分鐘」累積出默契，所有人排成一排邊喊節奏邊空跳，練到全員跳躍速度整齊畫一，再與搖繩手合練。

「我總告訴孩子不要怕失敗，相信自己。」李柳慧認為，練扯鈴和跳繩，勤練苦學是不二法門，沒有捷徑。