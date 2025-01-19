校園新鮮事／台東鹿野國中食農教育 學生體會務農辛苦

台東縣鹿野國中利用周遭務農環境，培養學生認識農作與食物的興趣，種植香茅、鳳梨、南瓜、玉米及洛神等農作物、產製豐富多元的農產品，還會在大小活動會場販售，產品大受消費者喜愛，讓學生的學習更有成就感。

「善用環境資源，就能創造無限可能」鹿野國中總務主任吳春生說，鹿野是農業鄉鎮，學生家裡以務農為主，近年來食安問題讓社會認知到食材重要性，因此在校長支持下，運用學校周遭農業環境，讓學生接觸農作植物，從中認識對友善土地的農法。

食農教育課程利用下課時間，或於午休時段讓學生種植作物和照顧作物，同時成立食農社團，將校內閒置空地整理成菜圃，種植香草、白菜、茼蒿、甘藍等蔬菜，以及鳳梨、洛神等，讓學生得以學習簡單的田間栽培與管理技術，種植的作物收穫後，在家政課時做成料理。

「很期待每次收成的時刻！」食農社團學生說，加入社團後，從不懂種植到現在會幫家人務農，看到種子從發芽到最後收成，不僅很有成就，料理起來也特別香甜。另也有學生表示，務農要不時拔草，除蟲及澆水，「才體會到爸爸務農的辛苦，以及餐桌上的蔬果得之不易。」

鹿野國中食農教育推展7年，加工研製許多產品都大受歡迎，假日社團師生還參與農夫市集及大小活動，當起食農教育導覽解說員，推廣環境教育，達成消費者、生產者及土地三贏效果。

校長李紹平表示，孩子們親手栽種到採收當令時蔬成為餐桌佳餚，甚至加工產品，能從中找到成就感與自信，為孩子開啟一扇認識「農育」與「食育」的窗口。