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彰化偏鄉小校應屆畢業生必做蘿蔔糕 祝福全校好采頭
彰化縣香田國小六年級學童今天學做蘿蔔糕，食農志工和學校午餐廚房廚媽指導，從白蘿蔔刨絲到蒸熟蘿蔔米漿，飄傳蘿蔔糕香味也飄傳年味，下周一將煎蘿蔔糕分享全校師生。
下周一就要休業式放寒假，香田國小本周期末考，學校安排考後六年級14名學童學分組做蘿蔔糕，食農志工和廚媽指導清洗白蘿蔔、削皮刨絲後拌炒蝦米、豬肉、蔥油酥等配料、磨米漿，把拌炒好的蘿蔔絲倒入米漿攪拌均勻，再倒入鋪有棉布的蒸籠內，志工、廚媽把蒸籠抬放在傳統大灶，小朋友負責「顧火」讓大灶柴火燒得剛好。
六年級王姓學童表示，昨天下午全班分工，和學校主任、老師洗鍋具、搬木材，滿心期待今天做蘿蔔糕，今天聞到蘿蔔糕香味，辛苦都值得。周姓學童平常在家會幫忙煮飯作菜，今負責「大鍋炒」，陣陣爆香味傳出，他說「令人流口水」。洪姓學童等人每隔20分鐘加熱水到蒸籠外鍋，他表示，蒸蘿蔔糕有那麼多程序，原來美味得來不易。
香田校長鄭培華說，每屆香田應屆畢業班必做蘿蔔糕實踐食農教育，本屆六年級學童今天做，下周一擔任小廚師煎蘿蔔糕請全校師生品嘗，作為感謝老師對他們的指導，並祝福全校師生新的一年都有好彩頭。
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