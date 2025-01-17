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彰化北斗國小二手義賣籌基金會 去年助老今年扶幼

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗國小師生開心集合，支持二手義賣活動善的循環。圖／北斗國小提供
彰化縣北斗國小師生開心集合，支持二手義賣活動善的循環。圖／北斗國小提供

哐噹一聲鑼響，揭開彰化縣北斗國小二手市集義賣活動序幕，校園攤位擺滿上千件玩具、學用品和日常用品，學童熱鬧叫賣，所得全數捐給世界展望會幫助6名貧童，家長會也義賣禮盒將所得捐給學校幫助貧困學生。

國中小學下周一休業式，北斗國小趕在放寒假前的小周末舉辦第二屆二手市集義賣活動，三至六年級學童按照班級總共設置25個攤位擺放各式各樣玩具等物品，全校先欣賞弦樂演奏，接著校長游美雯和家長會委員、地方士紳敲響愛心鑼，並在操場中間全體大合照之後，小朋友期待多日的二手市集熱鬧展開。

「走過，路過，不要錯過。快來看看快來買。」小朋友熱情招呼，推薦可愛的絨毛玩具、實用的水壺杯子提袋、益智遊戲器材，老師被視為消費力強的族群，在小朋友熱情和期待眼神中都掏腰包捧場。慈濟基金會舉辦闖關活動，完成闖關者獲贈環保用品，最特別的是今年二手市集義買請校內外語老師主持攤位，全程講英語交易二手物品。

校長游美雯說，愛物惜物、知福惜福、資源再利用可涵養公益及互助的品格，透過二手市集體驗販賣和購物，訓練學生做出理性消費決定及實行能力，且雙語攤位可培訓小朋友應用平日所學的外語增進跨國溝通能力。

北斗國小二手義賣活動得款約4萬8千元，以班級名義認養世界展望會6名貧童，家長會的各式禮盒義賣約3萬1千元將作為幫助校內弱勢生的經費。去年的師生二手義賣連同家長會義賣捐給華山基金會助老。

二手市集 朋友 義賣

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