快訊

演藝生涯橫跨60餘年 《101真狗》女星享耆壽95歲

遠端上班有紅包！黃仁勳現身緯創尾牙 全場歡呼爆掌聲

民眾黨主席補選之爭！蔡壁如截止前登記 將和黃國昌對決

新北瑞芳東北角五校勇者傳說 勇闖黃金博物園區

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北瑞芳五校共同舉辦的「東北角勇者傳說 勇闖黃金園區」首度導入大專院校資源帶領小朋友一同認識東北角歷史。 圖／觀天下有線電視提供
新北瑞芳五校共同舉辦的「東北角勇者傳說 勇闖黃金園區」首度導入大專院校資源帶領小朋友一同認識東北角歷史。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區5所小學今(17)日共同辦理「東北角勇者傳說 勇闖黃金園區」，本次活動由瑞濱國小主辦，鼻頭、九份、瓜山和濂洞國小四校協辦，約百位師生在5校校長的帶領下，從瓜山國小一起步行到黃金博物園區，沿途欣賞金瓜石在地的自然人文風光，並聆聽黃金博物館志工的精彩導覽。

瑞芳校群自五年前開始，透過結合科技程式與地方文史環境的教學試探，建立起區域內各校間的良好互動模式。113學年度更以「發展區域共同課程」為核心方向，首次導入大專院校資源，深化在地文史與科技運用的結合。課程結合職業試探，讓學童應用「麥塊」程式語言進行建築藝術設計；透過遊戲共創模式，學生不僅學會合作，也能創建在地的文化故事。

瑞濱國小校長李瑩映表示，以學童最喜歡的「麥塊」程式課程導入，透過文化空間的觀察體驗，打造數位的線上黃金博物園區；學童在黃金博物園區實地觀察與體驗，可以提升對地方文史的歸屬感。將程式設計與遊戲化內容作為文化傳承的創新工具，讓學習成果成為未來教育的珍貴教材。

瑞濱國小學生柯詠甯表示，「麥塊」程式課程很好玩，上午元智大學的羅教授教我們把自己的身體當作比例尺，在紙上畫出黃金博物館的建築，下午我們要用「麥塊」把黃金博物館的建築打造出來，有點困難，但是很有挑戰性。

對在地學童而言，這項計畫不僅是科技學習之旅，更是一趟深刻的文化探索之旅，在學習中激發對科技和在地文史的興趣與熱情。

建築 瑞芳 黃金博物館

延伸閱讀

新北抽檢5瓦斯罐全通關 攜帶式卡式爐3款不合格

大學學測明起登場 新北在10處考場發包種茶包祝「包中」

新北汐止康誥坑溪200株櫻花廊道正盛開 最佳賞花期在年假

新北土城中華陸橋拆除封路！17至18日夜間須改走中央路二段

相關新聞

彰化北斗國小二手義賣籌基金會 去年助老今年扶幼

哐噹一聲鑼響，揭開彰化縣北斗國小二手市集義賣活動序幕，校園攤位擺滿上千件玩具、學用品和日常用品，學童熱鬧叫賣，所得全數捐...

新北瑞芳東北角五校勇者傳說 勇闖黃金博物園區

新北市瑞芳區5所小學今(17)日共同辦理「東北角勇者傳說 勇闖黃金園區」，本次活動由瑞濱國小主辦，鼻頭、九份、瓜山和濂洞國小四校協辦，約百位師生在5校校長的帶領下，從瓜山國小一起步行到黃金博物園區，沿途欣賞金瓜石在地的自然人文風光，並聆聽黃金博物館志工的精彩導覽。

新北三芝國小贈春聯 學生與樂齡長輩同樂寫書法

新北市三芝國小樂齡中心書法班師生在農曆年前要來寫春聯為學校除舊佈新，並且也服務國小的師生們，讓學生及老師們有獨一無二的手寫春聯可以為家裡增添年味，在熱鬧的舞獅表演後，贈春聯的活動揭開序幕，而三芝國小樂齡書法班的老師，書法名師謝瑞煌也帶來新的墨寶要送給三芝國小，期待孩子們透過欣賞書法力與美的展現後能夠引發學習興趣，讓書法這項傳統技藝能夠永續傳承。

雲林公誠國小書法校隊動員揮毫春聯 吸民眾搶換百幅

雲林縣公誠國小13年前成立書法校隊，現有36名成員，近年參加校外比賽屢獲佳績，因應春節將至，校方今天派出9位校隊成員在斗...

彰化南郭國小打造活動中心與地下停車場共構 解決停車問題

彰化縣彰化市南郭國小今天舉行「活動中心拆除重建及地下停車場工程」動土典禮，縣長王惠美表示，重建工程斥資2億9千多萬元，是...

桃園市八德國中副校長「阿福」 康芮颱風過後神秘失蹤全校惋惜

桃園市八德國中有一名特別成員—公雞「阿福」，從小在校園長大，不僅會散步巡堂，偶爾也會飛到老師辦公桌緊盯螢幕，模樣十分逗趣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。