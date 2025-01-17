新北瑞芳東北角五校勇者傳說 勇闖黃金博物園區

新北市瑞芳區5所小學今(17)日共同辦理「東北角勇者傳說 勇闖黃金園區」，本次活動由瑞濱國小主辦，鼻頭、九份、瓜山和濂洞國小四校協辦，約百位師生在5校校長的帶領下，從瓜山國小一起步行到黃金博物園區，沿途欣賞金瓜石在地的自然人文風光，並聆聽黃金博物館志工的精彩導覽。

瑞芳校群自五年前開始，透過結合科技程式與地方文史環境的教學試探，建立起區域內各校間的良好互動模式。113學年度更以「發展區域共同課程」為核心方向，首次導入大專院校資源，深化在地文史與科技運用的結合。課程結合職業試探，讓學童應用「麥塊」程式語言進行建築藝術設計；透過遊戲共創模式，學生不僅學會合作，也能創建在地的文化故事。

瑞濱國小校長李瑩映表示，以學童最喜歡的「麥塊」程式課程導入，透過文化空間的觀察體驗，打造數位的線上黃金博物園區；學童在黃金博物園區實地觀察與體驗，可以提升對地方文史的歸屬感。將程式設計與遊戲化內容作為文化傳承的創新工具，讓學習成果成為未來教育的珍貴教材。

瑞濱國小學生柯詠甯表示，「麥塊」程式課程很好玩，上午元智大學的羅教授教我們把自己的身體當作比例尺，在紙上畫出黃金博物館的建築，下午我們要用「麥塊」把黃金博物館的建築打造出來，有點困難，但是很有挑戰性。

對在地學童而言，這項計畫不僅是科技學習之旅，更是一趟深刻的文化探索之旅，在學習中激發對科技和在地文史的興趣與熱情。