快訊

有人鬧事？A-Lin小巨蛋開唱 酒後台上失控演出當場中斷

明晨探10度低溫！回溫時間點曝光 過年前恐再迎冷空氣

提升學習環境 新北淡水竹圍國小視聽教室大翻新

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
三十幾年沒進行設備更新的淡水竹圍國小視聽教室完成大翻新，包括照明、座椅、舞台設施全部煥然一新。 圖／紅樹林有線電視提供
三十幾年沒進行設備更新的淡水竹圍國小視聽教室完成大翻新，包括照明、座椅、舞台設施全部煥然一新。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區竹圍國小，在學校五樓的視聽教室過去是師生舉辦各種教學活動的重要場所，但校長表示，這一間教室已經三十多年沒有進行設備整修，包括了座椅老舊，地板及舞台設備的破損，因此市議員陳偉杰爭取80萬元的經費，將其更新，包括了照明、座椅、舞台設施都煥然一新，日前還盛大舉辦啟用儀式，更讓學生上台表演展現出學生的對於新教室的期待。

市議員陳偉杰表示，這次不僅是將教室內的設備，布幕、器材來進行更新，更將門口的意象打造成為在地特色符合學校精神的門面，相當生動，也希望學校未來也可以在此多多舉辦活動，來好好的多加利用這全新的學習場域，也讓學童有更好的環境來學習。對此校長也感謝市議員的協助。

這一間視聽教室共有177個座位，可說是相當大的一間教室，座椅採用階梯式排列，竹圍國小校長 蔣承志表示，這次將教室的座椅及視聽設備，地板及燈光設施，可以說是將整間教室換新，門口意象還加入了竹圍國小國際教育的校本課程，將學校精神融入其中，也期盼全新的視聽教室可以帶給學生更豐富且多元的學習環境。

教室 議員

延伸閱讀

新北石門區公所粉專嗆民進黨 現職公務員承認忘切帳號

汰換老舊設施 議員助淡水興仁國小更新89座循環扇

新北議會為板殯遷不遷吵成一團 地方憂說明會開不下去

新北市立殯儀館傳遷址八里 市府：未納討論

相關新聞

彰化偏鄉小校應屆畢業生必做蘿蔔糕 祝福全校好采頭

彰化縣香田國小六年級學童今天學做蘿蔔糕，食農志工和學校午餐廚房廚媽指導，從白蘿蔔刨絲到蒸熟蘿蔔米漿，飄傳蘿蔔糕香味也飄傳...

彰化北斗國小二手義賣籌基金會 去年助老今年扶幼

哐噹一聲鑼響，揭開彰化縣北斗國小二手市集義賣活動序幕，校園攤位擺滿上千件玩具、學用品和日常用品，學童熱鬧叫賣，所得全數捐...

培養「龍」的傳人 新北雙溪高中辦Long Stay舞龍營隊

寒假即將到來，新北市第一個寒假營隊「龍行天下獨立自主」冬令營今(17)日起一連兩天在雙溪高中正式展開。雙溪高中競技舞龍隊近年在國內外各項競賽成績優異，為了落實文化傳承及大手牽小手的精神，今年特別邀請新北、基隆等五所有龍隊的小學參與盛會，並結合閱讀課程邀集鄰近學校加入營隊活動，在體育局科長陳信翰、雙溪區長及雙溪高中校長共同開場下活動熱鬧展開。

提升學習環境 新北淡水竹圍國小視聽教室大翻新

新北市淡水區竹圍國小，在學校五樓的視聽教室過去是師生舉辦各種教學活動的重要場所，但校長表示，這一間教室已經三十多年沒有進行設備整修，包括了座椅老舊，地板及舞台設備的破損，因此市議員陳偉杰爭取80萬元的經費，將其更新，包括了照明、座椅、舞台設施都煥然一新，日前還盛大舉辦啟用儀式，更讓學生上台表演展現出學生的對於新教室的期待。

新北瑞芳東北角五校勇者傳說 勇闖黃金博物園區

新北市瑞芳區5所小學今(17)日共同辦理「東北角勇者傳說 勇闖黃金園區」，本次活動由瑞濱國小主辦，鼻頭、九份、瓜山和濂洞國小四校協辦，約百位師生在5校校長的帶領下，從瓜山國小一起步行到黃金博物園區，沿途欣賞金瓜石在地的自然人文風光，並聆聽黃金博物館志工的精彩導覽。

新北三芝國小贈春聯 學生與樂齡長輩同樂寫書法

新北市三芝國小樂齡中心書法班師生在農曆年前要來寫春聯為學校除舊佈新，並且也服務國小的師生們，讓學生及老師們有獨一無二的手寫春聯可以為家裡增添年味，在熱鬧的舞獅表演後，贈春聯的活動揭開序幕，而三芝國小樂齡書法班的老師，書法名師謝瑞煌也帶來新的墨寶要送給三芝國小，期待孩子們透過欣賞書法力與美的展現後能夠引發學習興趣，讓書法這項傳統技藝能夠永續傳承。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。