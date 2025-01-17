提升學習環境 新北淡水竹圍國小視聽教室大翻新
新北市淡水區竹圍國小，在學校五樓的視聽教室過去是師生舉辦各種教學活動的重要場所，但校長表示，這一間教室已經三十多年沒有進行設備整修，包括了座椅老舊，地板及舞台設備的破損，因此市議員陳偉杰爭取80萬元的經費，將其更新，包括了照明、座椅、舞台設施都煥然一新，日前還盛大舉辦啟用儀式，更讓學生上台表演展現出學生的對於新教室的期待。
市議員陳偉杰表示，這次不僅是將教室內的設備，布幕、器材來進行更新，更將門口的意象打造成為在地特色符合學校精神的門面，相當生動，也希望學校未來也可以在此多多舉辦活動，來好好的多加利用這全新的學習場域，也讓學童有更好的環境來學習。對此校長也感謝市議員的協助。
這一間視聽教室共有177個座位，可說是相當大的一間教室，座椅採用階梯式排列，竹圍國小校長 蔣承志表示，這次將教室的座椅及視聽設備，地板及燈光設施，可以說是將整間教室換新，門口意象還加入了竹圍國小國際教育的校本課程，將學校精神融入其中，也期盼全新的視聽教室可以帶給學生更豐富且多元的學習環境。
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