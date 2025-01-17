培養「龍」的傳人 新北雙溪高中辦Long Stay舞龍營隊

寒假即將到來，新北市第一個寒假營隊「龍行天下獨立自主」冬令營今(17)日起一連兩天在雙溪高中正式展開。雙溪高中競技舞龍隊近年在國內外各項競賽成績優異，為了落實文化傳承及大手牽小手的精神，今年特別邀請新北、基隆等五所有龍隊的小學參與盛會，並結合閱讀課程邀集鄰近學校加入營隊活動，在體育局科長陳信翰、雙溪區長及雙溪高中校長共同開場下活動熱鬧展開。

由於去年第一次開辦舞龍隊會師深獲各校及家長的肯定，雙溪高中今年在教育局及體育局大力支持下持續舉行第二屆營隊，這次參與的學校除了上林、文德、文聖、更寮、新和、雙溪外更擴大邀請基隆深澳國小加入，加上雙溪高中競技舞龍隊16位隊員，讓今年人數更創新高。

今年營隊由近年來代表新北市征戰國內外各大競技舞龍賽屢獲佳績的第一屆雙溪高中龍隊大學長們擔任分組講師，幾位目前就讀於國立體育大學及臺灣體育大學的大學長們專業又認真的講解，針對細節也是一個個細心指導，更是以過來人經驗指導學弟妹，讓學員獲益良多。

臺體楊凱俊同學就表示，此次受邀回學校擔任指導老師深感榮幸，而活動過程中看到小學生們的練習，就想到自己當初青澀的模樣，能夠將技藝傳承下去，大學長們都很開心。

體育局全民運動科陳信翰科長表示，鼓勵全民運動及推展運動文化傳承是體育局的重大目標。近年來雙溪高中民俗體育競技舞龍運動向下扎根、向上銜接，更在113年代表新北市榮獲全民運龍獅運動榮獲2面銀牌，透過競技舞龍團隊陶鑄學生身心健全發展，提升學生體能基礎，讓雙溪高中成為優秀運動選手選才、育才及成才的平台與搖籃。

雙溪高中校長葉俊士表示，非常感謝新北市教育局、體育局、國教署偏鄉整合計畫及雙溪高中家長會會長史立娜大力支持，順利展開這次的營隊。近幾年來經由雙溪高中競技舞龍隊的發展經驗，看到學生從膽怯到站上國際舞台，除了鍛鍊良好的體格外更養成好的品格及團隊紀律，也希望全市所有中小學舞龍隊的學生們都獲得證相激勵。

今年的營隊課程除了舞龍技術外、更由圖書館規劃融入閱讀的元素希望引導學員從文化的面向尊重、理解進而傳承，讓舞龍成為孩子們的驕傲與精神寄託。