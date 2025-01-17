彰化南郭國小活動中心拆除重建 估115年底完工

新北市淡水區竹圍國小，在學校五樓的視聽教室過去是師生舉辦各種教學活動的重要場所，但校長表示，這一間教室已經三十多年沒有進行設備整修，包括了座椅老舊，地板及舞台設備的破損，因此市議員陳偉杰爭取80萬元的經費，將其更新，包括了照明、座椅、舞台設施都煥然一新，日前還盛大舉辦啟用儀式，更讓學生上台表演展現出學生的對於新教室的期待。

2025-01-17 19:26