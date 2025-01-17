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新北三芝國小贈春聯 學生與樂齡長輩同樂寫書法

觀天下／ 記者廖品涵／三芝報導
新北市三芝國小趁歲末舉辦師生寫春聯贈春聯活動，小朋友發揮筆墨創意、長幼同樂。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市三芝國小趁歲末舉辦師生寫春聯贈春聯活動，小朋友發揮筆墨創意、長幼同樂。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市三芝國小樂齡中心書法班師生在農曆年前要來寫春聯為學校除舊佈新，並且也服務國小的師生們，讓學生及老師們有獨一無二的手寫春聯可以為家裡增添年味，在熱鬧的舞獅表演後，贈春聯的活動揭開序幕，而三芝國小樂齡書法班的老師，書法名師謝瑞煌也帶來新的墨寶要送給三芝國小，期待孩子們透過欣賞書法力與美的展現後能夠引發學習興趣，讓書法這項傳統技藝能夠永續傳承。

三芝國小校長許文勇表示，每年都會辦理的贈春聯活動今年格外的不同，在開筆儀式上可以見到開筆官從學校的志工、家長會長、校友會、三芝國小教師會理事長到學生代表都有，就是希望在這場活動中展現為學校努力的每一個角色都是不可或缺的，更加也展現了三芝國小全體團結一心的精神。

此外，三芝國小也期待透過書法這項技藝要來串起三代人的共同回憶，因此除了樂齡書法班的贈春聯，現場也開放提供筆、墨與空白的春聯紙讓有興趣的師生自行創作，自己寫下來年給自己的祝福，為家庭與校園增添喜氣與滿滿年味。

春聯 永續

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