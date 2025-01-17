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雲林公誠國小書法校隊動員揮毫春聯 吸民眾搶換百幅
雲林縣公誠國小13年前成立書法校隊，現有36名成員，近年參加校外比賽屢獲佳績，因應春節將至，校方今天派出9位校隊成員在斗六市大乾宮舉辦新春揮毫活動，民眾捐贈愛心發票即可兌換春聯，現場總計被兌換一百幅春聯，校方表示，不僅展示學生學習成果，也能兼做公益。
公誠國小書法校隊今天派出9位小小書法家，由指導老師廖淑華領隊，在斗六市大乾宮廟埕進行春聯揮毫書寫活動，提供斗六市民眾捐贈愛心發票進行免費兌換，捐贈3張發票，即可自行挑選兌換一副春聯帶回家進行除舊布新，縣議員賴淑娞、斗六市長林聖爵、公誠里長王玳琪、正心里長吳志聰、鎮北里長劉弘輝、代表范植增等人都到場響應。
公誠國小校長蔡宜芳表示，學校13年前成立書法校隊，由當時的主任沈耿香指導，讓對書法有興趣的學生參加，對外比賽屢創佳績，後來參加學生越來越多，考量授課人力有限，學校建立遴選制度，由班導師推薦對書法習寫有興趣和有潛力的學生，進入校隊接受統一指導，目前校隊成員有36人。
蔡宜芳表示，今天春聯揮毫活動獲得許多民眾響應，現場共被兌換一百幅春聯，兌換300張愛心發票做公益，感謝民眾響應，讓學生有機會參與公益活動，也藉此驗證學習成果。
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