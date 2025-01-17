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借鑑哈佛！台大紀念品旗艦店開幕　這2物首日售罄超夯

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
借鑒美國哈佛、日本東京大學等世界名校紀念品店，去年底NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店正式開幕。記者許維寧／攝影
借鑒美國哈佛、日本東京大學等世界名校紀念品店，去年底NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店正式開幕。記者許維寧／攝影

國立台灣大學位於新生南路側門的新月台，由利百代公司捐贈實體建物整建，去年底NTU Hub & Store台大紀念品旗艦店正式開幕營運。台大表示，旗艦店借鑒美國哈佛、日本東京大學等世界名校紀念品店，商品由台大親自設計、行銷、發售，其中2028百歲紀念棒球外套、限量登機箱販售即秒殺，ＮＴＵ棒球帽等也是熱銷商品。

台大NTU Hub & Store紀念品旗艦店，去年12月27日正式開幕營運。旗艦店總計二層，一樓為紀念品展售中心，空間設計融入自然與簡約風格；2樓則打造為新月台Café，販售台大特色餐飲。

台大副校長丁詩同表示，新月台也代表「新的月台」，歡迎學生和校友來此交流、交會，看看台大的新鮮事物。紀念品旗艦店是借鑒美國哈佛、日本東京大學等世界名校紀念品店，販售大學特有紀念商品，並全權由台大執行設計、行銷、發售，也提供服務實習機會。

台大紀念品籌備辦公室專案營運總監陳玉慧則表示，台大2028年將邁入百歲校慶，也以此推出百歲紀念棒球外套，推出首發300件當天即秒殺；另也販售限量登機箱，同樣於推出當日即售罄，咖啡包同樣熱銷，於去年12月底至今已販售逾2000盒。

陳玉慧指出，台大耗時半年期間，推出多款大學帽Ｔ、ＮＴＵ棒球帽等商品，緊接三月中旬杜鵑花節也預計將有新品上市，未來再規劃推出寵物系列、野餐系列等台大商品。

丁詩同指出，「台大可說是全台大學做得最棒的。」國內的大專校院多只是找一個空間或角落擺放學校紀念品，台大則是提出一套營運模式，也藉此對外媒介台大的文化價值。

丁詩同也說，也有不少師生提議，如二樓的新月台Café除了販賣餐食外，經營也能更年輕化，如未來可預計規劃配合比賽期程播放球賽，販賣炸雞、啤酒等商品，逐步調整營運，希望不使用台大的資源經費，自食其力。

台大 東京大學

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