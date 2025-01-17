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台大學士後護理系移師雲林招生 只招30名額本月21日起報名

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大學士後護理系今天移師雲林招生，今年首度移師雲林招生，今天召開招生記者會說明招生與課程。記者蔡維斌／攝影
台大學士後護理系今天移師雲林招生，今年首度移師雲林招生，今天召開招生記者會說明招生與課程。記者蔡維斌／攝影

為紓解護士荒，台大開辦學士後護理系，第8屆招生首度移師雲林，預計從本月21日受理網路報名，招收30名非護理系大學畢業民眾，兩年半學程在台北和雲林上課，台大表示，近年考照率幾乎100%，畢業後可從事醫護或長照也可自己創業，豐泰文教基金會也加碼捐700餘萬元作為助學和就業基金，歡迎把握機會報名。

台大學士後護理部今天在台大雲林分院舉行招生說明會，台大雲林分院長馬明惠及豐泰文教基金會董事長林金陽應邀參加。馬惠明指出，雲林「高齡醫學暨健康福祉研究中心」將於今年完工，台大虎尾醫院也將於2028年落成，護理人才培育成為重要課題。

他說，目前雲林的大專院校並沒有護理科系，因此台大學士後護理系攜手雲林分院，打造培育基地，因應高齡醫學與社區長照所需，感謝豐泰基金會資助獎助學金與就業獎勵金，鼓勵更多人才留鄉服務。

台大學士後護理學系主任高碧霞指出，該系所2018年成立，原本都在台北招生，今年特移師雲林，尤其歡迎雲嘉南中彰投有意投入醫護工作或研究的人報名，課程結合台北校區及雲林院區的師資、教學及設備資源，除基礎醫學，也運用臨床情境模擬、問題導向及跨域學習等教學策略，營造極優化的學習環境。

高碧霞指出，報名資格須非護理系大學畢業，男須役畢，年齡不限但要考量個人情況許可，學程共2.5年，畢業需修滿至少88學分，第1學年在台北醫學校區完成基礎醫學和基本護理學與實習等基礎課程，第2學年上學期在台北醫學校區完成6大科護理學的核心課程，其餘則在雲林分院實習。

她說，每屆招生30名，錄取率從第1屆13.5%逐年上升迄今已近40%，目前已有4屆完成護理師專技高考，通過率幾乎達100%，畢業生8成以上服務於醫藥衛生領域，除台大、榮總等各大醫院，也有衛生所或自行開設居家護理所。

第8屆台大大學士後護理學系於本月21日至3月7日受理報名，4月26日面試和資料審查，

詳情可查詢台大學士後護理學系招生首頁。

台大學士後護理系今天移師雲林招生，今年首度移師雲林招生，今天召開招生記者會說明招生與課程。記者蔡維斌／攝影
台大學士後護理系今天移師雲林招生，今年首度移師雲林招生，今天召開招生記者會說明招生與課程。記者蔡維斌／攝影
台大學士後護理系今天移師雲林招生，今年首度移師雲林招生，台大也感謝豐泰文教基金會贊助助學金和就業基金，勉勵更多人投入護理領域，守護國人健康。記者蔡維斌／攝影
台大學士後護理系今天移師雲林招生，今年首度移師雲林招生，台大也感謝豐泰文教基金會贊助助學金和就業基金，勉勵更多人投入護理領域，守護國人健康。記者蔡維斌／攝影

台大 醫學 雲林

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