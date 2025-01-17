彰化南郭國小打造活動中心與地下停車場共構 解決停車問題

彰化縣彰化市南郭國小今天舉行「活動中心拆除重建及地下停車場工程」動土典禮，縣長王惠美表示，重建工程斥資2億9千多萬元，是活動中心與地下停車場共構空間，除了讓師生有更好活動場所，還可提供108個汽機車停車格，也能一併改善民眾停車問題。

王惠美表示，南郭國小活動中心已有近50年歷史，經校舍耐震評估，確定結構安全存在疑慮，中央和縣府共補助拆除重建經費1億3027萬元，並爭取到交通部公路局補助地下停車場經費7千萬元，縣府再挹注9302萬元興建停車場經費，預計2026年底可完工。

活動中心與地下停車場共構空間設計主題為「南郭森丘，八卦山下的綠野循環森體劇場」，提供2800位師生的體育活動、藝文表演與教學研習場所，且開放民眾使用停車場，預將有汽車82格、機車26格，解決彰化市區停車的需求。

除了南郭地下停車場外，近年縣府爭取中央補助加上縣府自籌款、各公所配合款等，興建的彰化市扇形車庫停車場、員林市三和公園地下停車場也都在去年完工啟用，能大幅改善民眾停車問題。

交通部公路局中區養護工程局分局長傅立祥表示，停車位不足經常是地方發展面臨的問題，地方如果想要發展，新建地下停車場很重要，近年來公路局已核准補助縣府74項工程，涵蓋停車場、充電樁及道路修整等，未來幾年將陸續執行，以打造更優質的交通環境。