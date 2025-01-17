桃園市八德國中副校長「阿福」 康芮颱風過後神秘失蹤全校惋惜

桃園市八德國中有一名特別成員—公雞「阿福」，從小在校園長大，不僅會散步巡堂，偶爾也會飛到老師辦公桌緊盯螢幕，模樣十分逗趣，深受師生喜愛，大家打趣稱牠「副校長」，但去年康芮颱風過後神秘失蹤，不少人惋惜，教育局將列案例凸顯生命教育重要性。

八德國中指出，「阿福」對校園環境相當熟悉，經常出現在學校各個角落，有時跑進教室、辦公室如入無人之境，新冠疫情期間也多次出現在老師線上課程的畫面，逗趣模樣替課程增添不少輕鬆氣氛。此外，牠表現活躍，廣受國小生喜愛，在招生活動中貢獻不少，大家也打趣稱牠「副校長」。

阿福不僅在校內廣受歡迎，也有人替牠建立IG帳號，記錄生活點滴，也有畢業生特地回學校看並呼籲學弟妹不要欺負牠，未料去年10月31日颱風康芮過境後就神秘消失，師生嘗試找出牠的下落，但沒有結果。