寒假溫飽不間斷 竹市府續推「呷熊飽」餐券助弱勢學童

寒假即將來臨，為照顧弱勢家庭孩子的餐食，新竹市政府續推「呷熊飽」餐券補助，攜手300多家愛心店家合作，經社工員評估後，核發每張面額100元的餐券，確保有需要的家庭與學童能在寒冬中獲得溫飽，共同營造充滿愛與關懷的社會環境。

「呷熊飽」餐券補助透過社工評估發放餐食券，讓弱勢學童都能感受到社會關懷，去年共6000人次受惠。新竹市社會處指出，市府續推「呷熊飽」計畫，民眾可持券就近於四大超商、合作的早餐店、便當店、麵包店、素食店、包子饅頭店及生鮮超市等地方兌換餐食。

社會處表示，為照顧弱勢孩童，市府與300多家愛心店家合作，依民眾需求核發每張面額100元的餐食券，為了讓學童方便兌換，市府也積極媒合愛心合作店家，擴增兌換據點，歡迎店家加入愛心商家行列。

社會處說明，單親的林爸爸因工作意外導致腰部及左腿受傷，行動不便，近兩個月無法工作，全家頓失經濟來源。他仍需照顧年幼的兒女，而寒假期間學校停止供應營養午餐，更讓家庭的伙食費壓力倍增。社工在關懷訪視中發現此情況後，立即協助申請餐食券，確保林爸爸的孩子能享有穩定的飲食，同時也減輕家庭經濟負擔，讓他安心養傷。