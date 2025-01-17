竹縣新港國小舞獅隊奪六冠王 副議長王炳漢讚竹北之光

新竹縣竹北市新港國小舞獅隊日前參加全國民俗體育競賽，參加的六個競賽項目均榮獲特優，成功奪下「六冠王」殊榮，竹縣縣議會副議長王炳漢獲悉後，特別到校頒發獎金表揚舞獅隊，並送全校學生每人一個保溫杯，直呼「竹北之光！」

「你們把孩子教得很棒，在全國大賽可以表現這麼讚，可以說是竹北之光！」王炳漢感謝校長陳靜宜和教練吳登興、老師鄭宇芝的帶領，隊員們平日勤學苦練，在全國賽上場時穩定發揮表現。

校方表示，該校舞獅隊於去年12月8日前往嘉義縣吳鳳科技大學，參加教育部體育署主辦的全國民俗體育競賽。隊員們參加的六個競賽項目均榮獲特優，成功奪下「六冠王」殊榮。其中，臺灣獅多獅混合組及瑞獸混合組更進一步入選大會菁英賽，並於全國網路直播中再創佳績，分別獲得金質獎與菁英獎的至高榮譽。

學校指出，新港國小舞獅隊的小選手們展現精湛的技藝與靈活的表現，獅頭與獅尾之間配合默契，動作俐落，神態生動，充分展現舞獅的力與美。在競爭激烈的全國賽中，新港舞獅隊勇奪臺灣獅單獅混合組、雙獅混合組、多獅混合組、瑞獸混合組、雙獅女子組及單獅女子組等六項特優，表現令人驚豔。