南市首間「K12學校」招生總量管制

台南熱門國中、小學頻見家長「超前部署」搶入學門票，歸仁區幼兒園到十二年級全雙語學校（簡稱K12學校）114學年度開始招生，已有學生寄籍，教育局提出將總量管制，有讀當地小學且購屋事實能優先入學，另，東區復興國中去年起採總量管制，200多人須改讀他校。

沙崙國中轉型K12學校，是全市首間幼兒園到高中學校，將採全雙語，在「望子成龍」下，已被視為下一所明星學校，家長爭相卡位。

教育局長鄭新輝說，要進入K12除了設戶籍，也要求在當地讀小學2年、並有購屋置產者也列為優先，「不希望看到開名車家長送孩子來入學，但本地孩子就要到外地讀書」；教育局解釋，K12規畫國小18班、國中18班、高中9班（3班雙語實驗班），加上幼兒園，滿招1437人。

另外，復興國中學生數約3千人，是全國人數最多，越區現象就讀仍嚴重，有不少從高雄來就讀；李姓學生說，父母希望他讀復興國中，認為學校讀書風氣好，以後會有競爭力，早就遷戶籍到學區，當時交通車上都是滿滿越區就讀的學生，但國中3年每天早上4點多就要起床，趕搭第一班交通車到學校，每天都睡不飽，也非常辛苦。

復興國中校長陳文財說，設籍在學區才會招收，無法去查是否越區，但去年起採取總量管制，畢業多少班就收多少班，目前全校有104班，另有5班資源班，若無總量管制可能會達到120多班，對教學環境形成太大壓力，去年總量總制後有200多名學生無法入學，必須到鄰近學校就讀。