台南國中小自由學區 114學年取消

台南共277所國中、小學，有175校屬自由入學，但越區就讀情形嚴重，各校學生數失衡，市府昨宣布114學年度起取消自由學區改為一般學區，9所實驗學校除外，由於不少子女配合家長工作地點就學，教育局解釋，會有配套措施減少衝擊。

教育局長鄭新輝說，南市獨有的自由入學制度在少子女化趨勢下衍生出相互搶學生，也有許多非自由入學的學校每年都要求改為自由入學的反常現象，取消自由入學後影響的只有一年級新生，實施後會滾動檢討。

教育局偕同校長協會及4大家長團體昨天舉行記者會，鄭新輝說明，南市超過63%是自由入學的學校，不僅小校，連永康區大橋、大灣等班級數60、70班以上學校也是自由入學，同一區有的是自由學區、有的非自由學區，造成學校競爭搶學生，此現象南市獨有。

南市中等學校校長協會理事長陳仲卿、南市國中小學校校長協會理事長李添旺皆說，支持回歸到就近入學，不必搶學生，越區的家長也不用每天長途接送，學生睡不飽也影響健康和學習；南市中小學家長協會在內的4大家長團體也贊同此政策，但提醒應注意回歸學區制的學校，教室空間是否充足，不能影響教育資源分配與教學品質。

市議員李啓維說，取消自由入學後，教育局對學校優質化及師資都要更加精進提升。

鄭新輝說，過渡期有配套措施，設籍南市的學生得依父母工作地所屬學區學校就讀；調整前已就讀該校的學生未受影響，若兄姊已就讀該校，弟妹也不受影響，可繼續就讀該校，以方便家長接送。另於學區內無自有房屋且無法設籍者，也可以居住事實檢具相關證明文件申請入學。

此外，雲林縣府也為均衡各校學生人數，今年起斗南東明、北港建國、土庫國中及斗南、虎尾、立仁、越港等7所國中小學實施總量管制。

北港建國國中是海線地區第1所實施管制學校，校長方廷彰說，全校目前共34班約900人，校舍量體空間已飽和，因此決定下學年度新生僅收11班約297人，為順利完成總量管制，校方提早作業，即日起到學區8所小學開說明會。