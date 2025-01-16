想進國中小「大校」就讀將設限 雲林7校實施總量管制

雲林縣府為均衡各校學生人數並顧及學生過度集中，造成部分學校校舍教室量能不足，今年起針對7所國中小學實施總量管制，海線由北港建國國中率先實施，校方提早作業即日起到各國小召開說明會，預定招收11班，強調一切作業公開透明。

因應少子化，避免學生追求「大校」，過度集中於少數學校，造成教學資源失衡，雲林縣教育處從114年度起，將對全縣斗南東明、北港建國、土庫國中及斗南、虎尾、立仁、越港等7所國中小，實施總量管制，這也是歷年來實施管制最多的一次。

北港建國國中是海線地區第1所實施管制的學校，校長方廷彰表示，該校目前共34班人數約900人，校舍量體空間已飽和，因此決定下學年度新生僅收11班約297人，為順利完成總量管制，校方提早作業，即日起到學區8所小學召開說明會，讓家長及早因應準備。

建國國中指出，總量管制實施後，仍以現有學區的學生優先入學，同時為避免過多學生跨區入學，未來在入學審核將有新規定，包括戶籍遷移不能只遷學生，須由父母其中一人要一併遷籍；並須檢附居住證明，包括房屋所有權狀或租屋契約書及訪查同意書，才可辦理入學手續。

學校說，為控管學生人數，在學生辦理入學登記時，校方將對學生檢附的入學相關證明文件進行審核，至於入學資格則以登記、遷藉的先後順序為標準，例如招收300人卻有320人申請入學，多出的20人則依時間序以先到者為優先。