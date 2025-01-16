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短劇繪畫分享心得！桃園上大國小推創新閱讀 家長給讚

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市上大國小推出「MSSR好書」系列活動，透過朝會時間進行多場閱讀分享，讓小朋友養成閱讀習慣。圖／桃園市教育局提供
桃園市上大國小推出「MSSR好書」系列活動，透過朝會時間進行多場閱讀分享，讓小朋友養成閱讀習慣。圖／桃園市教育局提供

桃園市上大國小積極響應教育部閱讀推廣政策，近期推出「MSSR好書」系列活動，透過朝會時間進行多場閱讀分享，活動結合創意展示與親子共讀模式，不僅營造濃厚的閱讀氛圍，也成功建立校園特色閱讀文化。

上大國小教務主任郭榮宏表示，MSSR活動以學生自主選書與創意表達為理念，學生閱讀後，透過手繪海報、情境短劇、多媒體簡報等方式分享心得，讓書籍內容更具象且趣味十足；活動涵蓋全校各年級，每班挑選代表參加校內學習成果發表會，不僅是一場比賽，更是促進學生交流與學習的平台。

郭榮宏說，MSSR活動融入多項創新元素，學生能自由選擇書籍，主題涵蓋科學探索、文學故事與繪本，以滿足不同年齡層與興趣需求，學校也設計親子共讀模式，邀請家長參與閱讀，透過討論與分享拉近親子距離。

校方也同時推動「閱讀認證」與「樂讀護照」計畫，郭榮宏說，2項計畫可激發學生與家長共同投入閱讀並強化親子互動，家長與孩子共同記錄書名與心得，並獲得閱讀認證，增添成就感，學生每完成一本書即可在護照上蓋章，累積印章可兌換獎品，從圖書到學習用品應有盡有。

參與活動的林姓家長和羅姓家長說，在共讀到記錄心得的過程中，不僅見證孩子的成長，也重新發現書籍的魅力，大讚這樣的獎勵機制確實大大提升孩子的閱讀意願。

為擴大活動效益，學校規劃全校性的學習成果發表會，每個班級推派代表上台展示閱讀心得，不僅展現班級特色，更培養團隊合作精神。6年級余同學直言，「以前總覺得閱讀有點無聊，但透過擔任小老師的角色介紹書籍，讓我感受到前所未有的成就感。」

親子 護照

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