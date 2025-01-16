入學搶破頭！南市k12雙語沙崙高中9月招生祭總量管制

台南市沙崙K12學校將從114學年度開始招生，已有家長搶入學用「寄籍」方式恐排擠當地學生就讀，教育局提出，必須有就讀當地小學的事實，同時有購屋者採優先入學，並採總量總制；台南市東區復興國中全校人數破3千人，是全國人數最多的學校，去年起也採取總量管制。

台南市全面實施學區制，回歸就近入學精神，但位在台南歸仁沙崙智慧綠能科學城旁，全市第一所K12沙崙高中預計114學年度招生，因定位為兼具雙語、特色課程示範學校，在「望子成龍」下，已被視為下一所明星學校，爭相卡位，許多外地家長也紛紛想辦法要把子女的戶口遷到當地。

教育局長鄭新輝說，除了設籍外，也要求要在當地讀小學2年，並有購屋置產者也列為優先，「不希望看到開名車家長送孩子來入學，但本地孩子就要到外地讀書」。

教育局表示，沙崙K12學校屬總量管制學校，國小部有大潭國小學區及沙崙國小學區的沙崙里、武東里，另國中部學區範圍以大潭里、沙崙里及武東里為基本學區，六甲里、崙頂里、歸南里等3里與歸仁國中共同學區。規畫滿招小一到高三12個年級加幼兒園最大學生總人數1437人，其中國小18班、國中18班、高中9班1437人（3班雙語實驗班，高一新生遴選）。

台南市東區復興國中採學區制，但越區就讀仍嚴重，學生數約3千人，是全國人數最多，有不少從高雄來就讀，李姓學生說，父母希望他讀復興國中，認為學校讀書風氣好，以後會有競爭力，早就遷戶籍到學區，當時交通車上都是滿滿越區就讀的學生，但國中3年每天早上4點多就要起床，趕搭第一班交通車到學校，每天都睡不飽，也非常辛苦。

復興國中校長陳文財說，設籍在學區才會招收，無法去查是否越區，但去年起採取總量管制，畢業多少班就收多少班，目前全校有104班（另有5班資源班），若無總量管制可能會達到120多班，對教學環境形成太大壓力，去年總量總制後有200多名學生無法入學，必須到鄰近學校就讀。