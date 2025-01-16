全國首創校園零排放接送區 嘉義市淨零排放永續管理自治條例實施

淨零排放成為國際共識，「氣候變遷因應法」去年公布施行，將2050年淨零排放提升至法律規範。嘉市淨零排放永續管理自治條例去年議會通過，今天實施，訂定全國首創零排放接送區，民生國中及精忠國小2校率先設立。家長及學童都說「好棒喔！空氣好又安全」。

市議會去年三讀通過嘉市淨零排放永續管理自治條例，共計5章35條，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規的縣市，建構淨零施政的依據，向永續城市邁出一大步。

環保局說，氣候變遷面臨不可逆臨界點，了解環境問題並做出改變，是邁向永續第一步，民生國中、精忠國小設校園零排放接送區，家長以電動化或無碳化運具或徒步接送孩童上下課，減少空汙與溫室氣體排放，自治條例未訂強制性罰則，輔導鼓勵民眾配合淨零自治條例。

環保局說，嘉市淨零排放永續管理自治條例實施前，去年舉行14場跨局處研商溝通會議，以利政策執行。自治條例含6大對應項目，包含「減碳」、「節電」、「綠運」、「減廢」、「調適」及「綠生活」，以各方面整合，讓嘉市成為淨零城市。

因碳排主要來自住商及運輸，運輸方面除持續推動燃油車輛汰換電動車輛外，訂定全國首創「零排放接送區」，去年率先輔導民生國中及精忠國小設零排放接送區，自治條例施行後，零排放接送區將逐步擴大範圍至全市公立國中小。