雙北高中職免試入學 今年減招1229名

114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章昨公告，共142校招生3萬5182個名額，其中新北有58校共1萬3672位名額，新北114學年度公立高中職每班減招1人，免試入學較去年少1013人；北市也因應屆畢業生減少2134人，減招216人。

受少子化影響，新北去年決議114學年度起公立高中職每班35人調至34人，減招394名額。每年免試入學管道約占3分之1，因公立高中職減招，新北58校包含24所公立高中、6所公立高職，19所私立高中、8所私立高職及1所私立進修學校免試入學名額下降。

永和國中校長陳玉芬說，家長較關注公立高中名額，永和國中約7成孩子選擇念高中，3成選高職，若公立學校占多數，影響較深。教育局說，減招主因是南強工商停招所致。

「降低班級人數可提升受教品質。」新北教師工會理事長林松宏說，教育界本希望能翻轉升學主義，108課綱後還是大同小異，免試放榜後若非第一志願，不少學生仍會放棄，減少免試名額，對中後段學校影響較大。

北市教育局昨公告優免入學簡章，分為完全免試及比較多元學習表現、國中會考成績比序兩類，提供3677個名額，景美、和平、大安高工皆有，5月19日起開放申請。

北市今年核定高中職招生2萬8518人，較去年減少216人，北市國三應屆畢業生約1萬8964人，較去年2萬1098人少2134人。