少子化 高中免試名額18.8萬 創新低

教育部昨公布一一四學年度高中免試入學、特色招生考試分發入學及五專完全免試入學等招生簡章，在少子化影響下，高中免試入學名額僅剩十八點八萬餘名，再創十二年新低。不過，去年起試辦的五專完全免試反應熱烈，今年招生名額再擴大。技專招聯會表示，看好此招生管道有機會讓五專招生「逆勢成長」。

一一四學年度高中免試入學名額總計十八萬八三一六名，免試入學名額占核定招生總名額百分之九十點四六，相較於一一三學年度的十九點五萬多名，今年名額再度下降。

全教總副秘書長巫彰玫表示，學生總人數減少，招生名額下降也是正常，嘉義中學甚至在去年就自動調降班級人數。不過學生也不用擔心招生名額減少會讓升學更競爭，畢竟少子化下，國中生人數也在下降，學生要考取第一志願相對更容易。唯新竹地區因為學生數仍在增長中，所以新竹和苗栗地區的學校今年度並不在高中調降名額之列。

高中特色招生專業群科甄選入學，今年共九十一所學校、三六二個專業群科（班）參與，將招收七九四四個名額，也比去年度八○六四個略降。

至於高中特色招生考試分發入學，共有台灣海洋大學附屬基隆海事高中、台北市立西松高中、中正高中、育成高中、桃園市立大園國際高中及嘉義區嘉義縣立永慶高中等六校，提供ＡＩ科技特色班、國際文憑IBDP實驗班等，招生一九五名。

五專完全免試入學昨也公布招生名額，招收對象以國中應屆畢業生為限，每生僅能選擇一校科組志願，且無需國中教育會考成績即可申請，總計卅二校，提供一四一個科組、三一五一名個招生名額，較去年一七九三名成長七成五。

技專招聯會執行長段裘慶表示，五專完全免試去年吸引近七千人報名，今年進一步鬆綁各校完免招生限制，各校最多可放四成名額。

巫彰玫認為，更多學生願意投入技職體系是好事，但目前新增名額多為私校，建議應由國立科大設立五專部，以回應需求。