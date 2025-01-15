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新北114學年度公立高中職減招 免試入學名額砍1013人

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章今公告，共142校招生3萬5182個名額，其中新北有58校共1萬3672位名額。聯合報系資料照
114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章今公告，共142校招生3萬5182個名額，其中新北有58校共1萬3672位名額。聯合報系資料照

114學年度基北區高級中等學校免試入學簡章今公告，共142校招生3萬5182個名額，其中新北有58校共1萬3672位名額，因新北114學年度公立高中職每班減招1人，免試入學也較去年少1013位名額。有校長憂心，若公校占多數，對考生影響較大，錄取心目中的學校難度增加。

少子化影響，新北去年決議114學年度（2025年8月1日）起，公立高中職每班35人調降至34人，將減少394人招生名額。每年免試入學管道約占整體名額三分之一，因公立高中職減招，新北58校包含24所公立高中、6所公立高職，19所私立高中、8所私立高職及1所私立進修學校的免試入學名額下降。

新北教育局統計，114學年度基北區免試入學名額共1萬3672人，相較113學年度1萬4685人，減少1013位名額。免試入學比序項目為志願序36分、多元學習表現（含均衡學習24分與服務學習12分），及114年會考占36分，會考各科按等級，加標示轉換積分1至7分，寫作測驗1至6級分，轉換積分0.1至1分，總積分108分。

永和國中校長陳玉芬說，家長較關注公立高中的名額，以永和國中來看，約有7成孩子選擇唸高中，3成選高職，新北114學年度免試入學名額少1013人，看起來很多，若公立學校占多數，對孩子、家長感受較深，但若私校占多數，影響較小。

福和國中校長陳君武則認為，免試名額減少對學生影響不大，畢竟少子化浪潮下，錄取率近百分百，學生有1到2間學校可念，只剩前三志願的高中搶手，第四志願後是學生家長篩選學校，比如辦學特色、通勤距離等，偏遠學校將是不足額錄取。

「降低班級人數，可提升受教品質」新北教師工會理事長林松宏說，教育界一直希望能翻轉升學主義，但108課綱後還是大同小異，且免試放榜後，若學校非第一志願，不少學生仍會放棄等待分發，因此減少免試名額，對中後段學校影響較大。

免試入學 少子化 新北

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