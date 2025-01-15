全國、國際競賽苗栗學子成績亮眼 縣府表揚
苗栗縣政府今天舉行優秀青年表揚，縣長鍾東錦頒發獎牌表揚在全國及國際競賽表現優異的年輕學子和青年。鍾東錦感謝各類別的指導老師，不辭辛苦指導學生並取得優異成績，強調苗栗目前正積極發展，亟需優秀青年人才投入。
縣府勞青處長王浩中指出，苗栗高中在「環境部第五屆2024空品知識、行動與創意競賽」榮獲特優，以「遇見科學，看見空品」為題，透過科學實驗與生動影片，成功將艱深的空品知識轉化為通俗易懂的內容，不僅傳遞環保意識，也展現創意與教育的結合。
苗栗高商學生在「全國高級中等學校商業類學生競賽」奪得3項金手獎與1項優勝，凸顯商業領域的專業能力，為苗栗爭光。
苗栗農工學生參加全國最大規模的「全國高級中等學校學生技藝競賽」，在家事、農業及工業三大類組榮獲10項金手獎、9項優勝，展現縣內技職教育的紮實基礎與實力。另外，陳彥哲在2024年iENA德國紐倫堡國際發明展，以「加工機台水平穩定性監測系統」奪得銅牌佳績。
鍾東錦感謝各校努力推動技職教育，提供一流師資、設備，同學間也互相切磋、培養團隊合作默契，共同獲得榮耀，期待未來在更多的比賽中繼續努力取得佳績，一起為苗栗勾勒出新的藍圖，共同打造創新活力的幸福苗栗山城。
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