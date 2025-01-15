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AI科技班、國際文憑班 特色招生考試分發簡章公告招195名

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
大園國際高中辦理國際文憑IBDP實驗（專）班，培養學生創造性與批判性思考能力，透過課程發展學生更廣泛、多元的文化理解、學習面向與學術能力，提升國際升學競爭力。圖／取自大園國際高中官網
大園國際高中辦理國際文憑IBDP實驗（專）班，培養學生創造性與批判性思考能力，透過課程發展學生更廣泛、多元的文化理解、學習面向與學術能力，提升國際升學競爭力。圖／取自大園國際高中官網

全國114學年度辦理特色招生考試分發入學，簡章15日公告，計有基北區的國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、台北市立西松高中、台北市立中正高中、台北市立育成高中；桃連區的桃園市立大園國際高中及嘉義區嘉義縣立永慶高中等共3區6校，提供AI科技特色班、國際文憑IBDP實驗班等特色班別，招生名額195名。

國教署說，海大附中規劃海洋工程及海洋生科兩類課程，輔導學生升讀海大，繼續學習所需相關知識鑽研，以認識海洋為起點，進而探索海洋與人類、世界的關聯，並從中尋找未來創新的契機。西松高中、育成高中及大園國際高中均辦理國際文憑IBDP實驗（專）班，培養學生創造性與批判性思考能力，透過課程發展學生更廣泛、多元的文化理解、學習面向與學術能力，提升國際升學競爭力。

中正高中辦理國際移動力課程實驗班，分別為大學預科（IB-DP）及生涯發展路向（IB-CP），前者發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力及培養口語表達論述技巧；後者則培養學生生涯發展課程的核心技能，如學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等。

嘉義縣立永慶高中AI科技特色班，招收對人工智慧與程式設計學習有興趣的學生，透過AI課程模組培養具有跨領域的素養以及面對未來社會變遷的關鍵能力的AI專業人才提高競爭力。

國教署表示，114學年度適性入學制度持續以「統一會考、多元入學、一次分發完成」為原則，參加的國中畢業生應擇一就學區報考，並在該區考試、提交志願及分發。入學管道錄取門檻採國中教育會考成績，並加考1至3科學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。各校受理報名期間請參閱各校簡章，本次學科測驗統一於114年6月22日辦理，並於7月8日放榜，7月10日報到。詳細資訊可至各辦理學校或114學年度高級中等學校特色招生考試分發入學宣導網站下載簡章。

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