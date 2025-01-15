高中免試入學招生簡章即日起下載 逾18萬名額創12年新低

高中免試入學提供分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生等多元就學管道。今年度總名額繼續創下12年來最少，各就學區招生簡章即日起可免費下載，國教署也同步發售紙本簡章。

114學年度高中免試入學名額總計18萬8316名，占核定招生總名額90.46%，各就學區皆達「占核定招生總名額85%以上」政策目標。招生簡章於15日公告，預計7月8日放榜，7月10日報到，請務必依簡章所訂時程，辦理相關事宜。

國教署說，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢，紙本簡章同步發售。

為維護大陸地區台商子女學校學生的就學權益，由台商子女學校依學生戶籍，分別向戶籍所在地就學區免試入學委員會集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想高中就讀。

國教署表示，為輔導學生適性入學，並使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，透過114年1月及4月二階段志願模擬選填，搭配上述適性入學宣導網站，便於學生與導師、輔導老師及家長共同討論，協助其瞭解所填志願校科與興趣關聯性、高中階段學習內容以及未來發展機會，選擇最適合自己的升學進路。