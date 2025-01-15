快訊

專訪／曾豪駒看12強28條好漢 最專注、最嗨、最貼心是誰？

性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者2點回應

命名惹議／該利益迴避？以官員命名新物種引學術圈論戰

培育下一個郭婞淳 各界先助關山國中成立舉重社團

中央社／ 台東縣15日電

台東舉重協會與體育署相關人員昨天訪視台東縱谷學校，有意重點發展舉重，培育下一個郭婞淳，目前預計先協助關山國中成立舉重社團，後續擬具可行方案。

關山國中下學期預備成立舉重社團，在旅北關山同鄉聯誼會長許順隆邀請下，前中華民國體育總會長張朝國、中華民國舉重協會理事長洪聞、前中華民國舉重協會理事長張楊寶蓮、體育署及台東縣政府教育處人員，昨天前往學校關心並致贈加菜金。

許順隆今天接受中央社記者訪問表示，去年世界棒球12強台灣隊表現優異，當中有許多原住民及偏鄉選手，也有台東關山鎮選手，當時體育總會長、舉重協會理事長恭喜他，大家忽然聊到這次12強台灣隊為什麼沒有布農族選手，討論結果是布農族身體壯碩不適合打棒強，但適合舉重，且又能吃苦，於是他邀起大家於昨天訪視關山國中。

洪聞表示，台東地靈人傑，小孩子天生條件都非常好，希望能在台東再發掘舉重明星，像郭婞淳一樣，舉重協會很有信心，也感謝地方政府與學校支持，舉重協會也會全力配合培育下一代。

張朝國表示，各界都非常支持全力在台東推動舉重運動，在不久將來能夠再創造一個郭婞淳，又善良、又有愛心、又能夠為國爭光的舉重好手。

關山國中除當地學生外，還有來自鄰近鄉鎮的鹿野鄉、池上鄉及布農族為主的海端鄉、延平鄉學生。

台東 布農族 體育

延伸閱讀

僑委遭控霸凌、掛五星旗 徐佳青：私人糾紛 相信認同中華民國

林哲瑄父親體育教練林漢森榮退 黃偉哲頒獎牌感謝對體育奉獻

體育園丁／成體育班弱勢學生避風港 吳志朋樂當擺渡人

舉重／女神年末送暖 郭婞淳聯手林鴻道關懷台東基層

相關新聞

高中免試入學招生簡章即日起下載 逾18萬名額創12年新低

高中免試入學提供分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、學習區完全免試入學及免試入學單獨招生等多元就學管道。...

新北校長嗆代理老師「難怪你長這樣」 教育局報請廢止師鐸獎

新北市板橋某國中爆發曾獲得師鐸獎的校長對代理老師嗆「還沒罵夠你、難怪你長這樣」，代理教師不堪受辱提職場霸凌，新北教育局調...

AI科技班、國際文憑班 特色招生考試分發簡章公告招195名

全國114學年度辦理特色招生考試分發入學，簡章15日公告，計有基北區的國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、台北市立西松高中...

校園耕田種菜...首屆國家食農教育獎 彰化北斗國中獲表揚

第一屆國家食農教育傑出貢獻獎今頒獎，彰化縣北斗國中2014年起步，在校園開闢農田、搭建雞舍，成立學生社團參與農耕和學習田...

新北瑞芳鼻頭國小歲末感恩之旅 到警分局學知識玩體驗

每年歲末年終，瑞芳區鼻頭國小全校師生都會到瑞芳地區的公家機關，進行一日的感恩之旅，今(14)日來到瑞芳警分局時，由分局長李智源及同仁熱情迎接，不僅讓孩子們了解警察的日常工作，還加入了反詐騙與交通安全宣導，更提供了試乘警用大重機的特別體驗，現場氣氛熱烈，學習與趣味兼具。

文化平權向前走 台南國小特教生手作餅乾、敲染福袋

推動文化平權，台南社大台江分校烘焙班、植物敲染班師生，今天陪安慶國小特教班親師生，一起體驗台江流域學習課程，透過手作糖霜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。