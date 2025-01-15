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新北校長嗆代理老師「難怪你長這樣」 教育局報請廢止師鐸獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞。圖／立委范雲辦公室提供
今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞。圖／立委范雲辦公室提供

新北市板橋某國中爆發曾獲得師鐸獎的校長對代理老師嗆「還沒罵夠你、難怪你長這樣」，代理教師不堪受辱提職場霸凌，新北教育局調查結果不成立。今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞，加深求助困難。

新北教育局表示接獲申訴依法組成調查小組協助調查，該校長除記小過外，並報請教育部廢止師鐸獎資格。

范雲表示，本案代理教師霸凌案調查不成立後，竟然不能提出針對霸凌調查結果的申訴、再申訴救濟程序，等於代理教師提出霸凌調查後，不管結果如何代理教師都必須接受，再也沒有救濟的機會，如此制度漏洞應是源於過去少有人真正關心職場霸凌，放任基層工作者自求多福，讓受害者無法信任機制。

新北市教育局對此表示，教育局重視職場友善環境，針對職場不法侵害事件均有明定申訴通報管道，接獲申訴依法組成調查小組並外聘法律、心理或勞動法規等專家學者擔任委員協助調查。對於申訴當事人也啟動員工協助方案，提供工作調整建議、心理輔導、醫療協助、法律諮詢等有效協助與關心，使員工免受霸凌侵犯，安心投入工作。

教育局說，該校長因情緒管控不佳致學校聲譽受損部分已行政懲處小過一支。同時依師鐸獎評選要點規定，已報請教育部廢止其獲獎資格。該校長對於個人言詞處理不當向該師表達歉意，並深刻檢討改進，持續努力調整改善領導溝通模式。教育局持續關注該校長與同仁互動，並入校關懷給予輔導，鼓勵以包容、領導方式，營造友善溝通的工作環境。

對於代理教師不能再申請行政救濟，教育局說經教育部函釋，代理教師提起職場霸凌申訴，如對結果不服，無法準用教師法申訴程序，而學校適用職業安全衛生法全部規定，無身分別差異，故工作者如發現學校有違反職安法相關規定，得依該法向雇主、主管機關或勞動檢查機構申訴。

今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞。圖／立委范雲辦公室提供
今立委范雲、新北市議員黃淑君及代理教師工會陪同受害教師召開記者會，表示類似案件存在明顯法制漏洞。圖／立委范雲辦公室提供

代理教師 職場霸凌

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