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校園耕田種菜...首屆國家食農教育獎 彰化北斗國中獲表揚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗國中榮獲第一屆國家食農教育傑出貢獻獎，校長郭佳文今在會場說明學校食農教育模型。圖／北斗國中提供
彰化縣北斗國中榮獲第一屆國家食農教育傑出貢獻獎，校長郭佳文今在會場說明學校食農教育模型。圖／北斗國中提供

第一屆國家食農教育傑出貢獻獎今頒獎，彰化縣北斗國中2014年起步，在校園開闢農田、搭建雞舍，成立學生社團參與農耕和學習田間管理，並與在地農業機構團體合作共推食農教育，榮獲貢獻獎團體組優等。

北斗國中校長郭佳文今北上領獎，他表示，食農教育法2022年5月4日實施，北中早在2014年從特教班開始推動，秉持「當生命學會照顧生命，愛就這樣開始了」教育初衷逐步擴大到全校，學生耕種作物、養雞餵狗，體悟生命的美好。

北斗國中校舍與運動場之間的校地，開闢農田、搭建雞舍和校犬宿舍，近年建造智慧溫室，教室大樓間的校園設置黑水虻觀察區，學校側門旁有落葉堆肥區，除了農業社團學生的觀察與學習，全校學生輪流照顧農作物，學生志工打掃雞舍、整理犬舍，學校還借水牛到校犁田，讓學生看到傳統農耕情景。實作場域融入課程，學生從中理解土地、珍惜食物、實踐永續。

北斗地區香菜產量占全台八成，北斗國中結合北斗鎮農會、香菜合作社、台中區農場等機構共推特色農業的食農教育，學生從種植到採收，在校內開辦香菜宴；另與推廣台灣黃豆的「田野勤學」合作開課，共享相關專業知識。豐富多元的食農教育課程，北斗國中因此得到彰化縣第一屆食育美學堂競爭型計畫補助。

農業與24節氣密不可分，北斗國中運用校內天文台，開發「農民曆課程」，聯結農業與天文現象，從科學角度重新審視傳統農業智慧。許多學生家長因孩子參與食農教育活動，逐漸認同地產地消和支持在地農產品，北斗國中學校教育影響延伸至家庭與社區，得到農業部肯定而獲獎。

彰化縣北斗國中校長郭佳文代表接受第一屆國家食農教育傑出貢獻獎。圖／北斗國中提供
彰化縣北斗國中校長郭佳文代表接受第一屆國家食農教育傑出貢獻獎。圖／北斗國中提供

食農教育 香菜

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