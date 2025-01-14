校園耕田種菜...首屆國家食農教育獎 彰化北斗國中獲表揚
第一屆國家食農教育傑出貢獻獎今頒獎，彰化縣北斗國中2014年起步，在校園開闢農田、搭建雞舍，成立學生社團參與農耕和學習田間管理，並與在地農業機構團體合作共推食農教育，榮獲貢獻獎團體組優等。
北斗國中校長郭佳文今北上領獎，他表示，食農教育法2022年5月4日實施，北中早在2014年從特教班開始推動，秉持「當生命學會照顧生命，愛就這樣開始了」教育初衷逐步擴大到全校，學生耕種作物、養雞餵狗，體悟生命的美好。
北斗國中校舍與運動場之間的校地，開闢農田、搭建雞舍和校犬宿舍，近年建造智慧溫室，教室大樓間的校園設置黑水虻觀察區，學校側門旁有落葉堆肥區，除了農業社團學生的觀察與學習，全校學生輪流照顧農作物，學生志工打掃雞舍、整理犬舍，學校還借水牛到校犁田，讓學生看到傳統農耕情景。實作場域融入課程，學生從中理解土地、珍惜食物、實踐永續。
北斗地區香菜產量占全台八成，北斗國中結合北斗鎮農會、香菜合作社、台中區農場等機構共推特色農業的食農教育，學生從種植到採收，在校內開辦香菜宴；另與推廣台灣黃豆的「田野勤學」合作開課，共享相關專業知識。豐富多元的食農教育課程，北斗國中因此得到彰化縣第一屆食育美學堂競爭型計畫補助。
農業與24節氣密不可分，北斗國中運用校內天文台，開發「農民曆課程」，聯結農業與天文現象，從科學角度重新審視傳統農業智慧。許多學生家長因孩子參與食農教育活動，逐漸認同地產地消和支持在地農產品，北斗國中學校教育影響延伸至家庭與社區，得到農業部肯定而獲獎。
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