快訊

國防部證實！鍾樹明任軍備副部長 呂坤修升任陸軍司令

捷運票口閘門更新！未來用手機就能輕鬆進站 北捷曝最快「這時」上路

苗縣頭屋國中操場老舊破損 立委爭取會勘改善

中央社／ 苗栗縣14日電

苗栗縣頭屋國中發展田徑、木球等重點體育項目，學校操場跑道老舊多次修補仍有多處破損，民進黨立委沈發惠辦公室接獲陳情，邀教育部體育署及縣府相關單位會勘，爭取改善。

沈發惠苗栗辦公室主任、民進黨苗栗縣黨部主委陳詩弦今天表示，頭屋國中設有3班體育班，發展田徑、籃球、木球等重點項目，是縣內基層體育選手培訓搖籃，學校操場使用逾14年，300公尺的跑道長期使用多處破損，經過多次局部修補，滿是大大小小的「補丁」痕跡。

陳詩弦指出，跑道現況仍有多處破損，具有安全疑慮，家長透過民進黨縣議員徐筱菁請託，向立委沈發惠陳情，昨天會同議員、教育部體育署科長、縣府教育處體健科及家長會長等人共同到校會勘。

會勘決議包括，整修計畫以操場跑道為優先，跑道周圍有榕樹竄根，可能影響跑道壽命，請學校妥善處理並提出移樹計劃；體育署同意農曆年過後，盡快安排專家學者入校專業會勘；跑道內側積水水改善部分，與專家學者協調後，再決定處理方式；此外，縣府同意負擔相關配合款，由徐筱菁協調縣府應配合事項。

陳詩弦說，沈發惠擔任民進黨不分區立委，也是苗栗子弟，對苗栗縣內各項建設補助積極協助爭取，將持續努力服務。

民進黨 沈發惠 體育

延伸閱讀

立委爭取台中高鐵增站 交通部：評估不代表可行性研究

許智傑稱仇恨值高應罷免 徐巧芯：因在第一線監督民進黨

苗縣竹南鎮塗料工廠實驗室火警 無人受困

司法關說難定義 綠委盼公聽會、藍委喊不要拖

相關新聞

校園耕田種菜...首屆國家食農教育獎 彰化北斗國中獲表揚

第一屆國家食農教育傑出貢獻獎今頒獎，彰化縣北斗國中2014年起步，在校園開闢農田、搭建雞舍，成立學生社團參與農耕和學習田...

文化平權向前走 台南國小特教生手作餅乾、敲染福袋

推動文化平權，台南社大台江分校烘焙班、植物敲染班師生，今天陪安慶國小特教班親師生，一起體驗台江流域學習課程，透過手作糖霜...

新北瑞芳鼻頭國小歲末感恩之旅 到警分局學知識玩體驗

每年歲末年終，瑞芳區鼻頭國小全校師生都會到瑞芳地區的公家機關，進行一日的感恩之旅，今(14)日來到瑞芳警分局時，由分局長李智源及同仁熱情迎接，不僅讓孩子們了解警察的日常工作，還加入了反詐騙與交通安全宣導，更提供了試乘警用大重機的特別體驗，現場氣氛熱烈，學習與趣味兼具。

桃22位國小生至台中科博館一日遊 高鐵大方贊助免費搭

高鐵桃園站關懷地方，助學童出遊增廣見聞，今高鐵桃園站協助中壢區自立國小彩虹班學童一行22人前往台中科博館校外教學活動。出...

北市委辦德育經營幼兒園捲狼師案 教育局：7月底提前解約

由德育護理健康學院學院於北市經營的2家教保機構，日前有狼師對孩童不當對待遭起訴，其中一所非營利幼兒園由北市教育局委託辦理...

竹市內湖與載熙國小培訓AI種子教師 全面學習人工智慧

新竹市內湖國小與載熙國小通過教育部「人工智慧教育計畫」，透過培訓AI種子教師、設計創新AI學習活動，並開設結合不同領域的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。