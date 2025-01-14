新北瑞芳鼻頭國小歲末感恩之旅 到警分局學知識玩體驗

每年歲末年終，瑞芳區鼻頭國小全校師生都會到瑞芳地區的公家機關，進行一日的感恩之旅，今(14)日來到瑞芳警分局時，由分局長李智源及同仁熱情迎接，不僅讓孩子們了解警察的日常工作，還加入了反詐騙與交通安全宣導，更提供了試乘警用大重機的特別體驗，現場氣氛熱烈，學習與趣味兼具。

鼻頭國小師生一行人，今天感恩之旅其中一站來到瑞芳警分局，先是唱完新年祝福後，送上創客課程自製鑰匙圈；接下來偵查隊的警察叔叔進行了反詐騙宣導，通過生動的案例故事，讓孩子們認識詐騙手法，並教導他們如何保護自己與家人。

隨後，交通組的警察叔叔也以寓教於樂的方式進行交通安全講解，讓孩子們學習如何安全過馬路、正確佩戴安全帽等重要知識，並通過有獎徵答加深印象。小朋友們舉手搶答的熱情如同教室裡的課堂，現場笑聲與掌聲不斷。

活動的高潮莫過於警用大重機的近距離展示與試乘體驗，在警員的安全指導下，孩子們輪流坐上帥氣的大重機，化身「小小警察騎士」，親身感受警察執勤時的英勇姿態。

瑞芳警分局長李智源表示，透過這樣的互動式體驗活動，我們希望讓孩子們不僅對警察的工作多一分了解，也能從小樹立守法與安全意識，為未來的社會打下良好基礎。

鼻頭國小校長李延昌說，鼻頭國小的師生們對警察的熱情接待與精心準備表示感謝，並表示這次參訪讓孩子們受益良多，也更加佩服警察的辛勤與專業。此次感恩之旅走訪各公家機關，藉由歌聲與親手製作小禮物，表達感謝。