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文化平權向前走 台南國小特教生手作餅乾、敲染福袋

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校植物敲染班師生，今天陪安慶國小特教班親師生手作敲染福袋。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校植物敲染班師生，今天陪安慶國小特教班親師生手作敲染福袋。記者鄭惠仁／攝影

推動文化平權，台南社大台江分校烘焙班、植物敲染班師生，今天陪安慶國小特教班親師生，一起體驗台江流域學習課程，透過手作糖霜平安餅乾，採集校園周遭植物樹葉，手作敲染福袋，快樂迎新年。

社大台江分校表示，為推動台江文化平權，結合安慶國小特教班，長期進行村廟音樂欣賞、台江文化走讀，希望陪伴特教學生有更多的文化創作及藝術參與的生活體驗機會。這次活動是親師生一起走進台江文化中心，參與台江流域學習烘焙、植物敲染課程，以共學實作，豐富孩子與家人間的藝術參與、文化創作的生活經驗。

執行長吳茂成說，1個多月前就與安慶國小特教班老師廖肇瑞討論課程規畫，決定在學期末展開跨域合作的台江流域學習實作課程。今天有81名親師生齊聚台江分校料理教室、工藝教室，一起手作餅乾、敲染福袋，大家十分開心，過程中也傳來好消息，廖肇瑞老師榮獲農業部首屆國家食農教育貢獻獎，為活動添增喜氣。

台江分校老師陳憲弘看到特教學生用糖霜在餅乾上創作各種圖案，回家再送給阿公阿嬤、爸爸媽媽，認為具有獨立完成餅乾製作的潛力，是很棒的事，社大師生和小朋友一起共學，令人高興。

安慶國小老師張紋菱也分享，孩子們在一個月前就期待來參加烘焙、植物敲染課程，今天的實作體驗，感受到這樣的課程，對孩子的學習有很大幫助。有媽媽也分享，認為很療癒，有助於提升親子感情。

台南社大台江分校烘焙班師生，今天陪安慶國小特教班親師生手作糖霜平安餅乾。記者鄭惠仁／攝影
台南社大台江分校烘焙班師生，今天陪安慶國小特教班親師生手作糖霜平安餅乾。記者鄭惠仁／攝影

台江 烘焙 餅乾

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