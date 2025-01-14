桃22位國小生至台中科博館一日遊 高鐵大方贊助免費搭

高鐵桃園站關懷地方，助學童出遊增廣見聞，今高鐵桃園站協助中壢區自立國小彩虹班學童一行22人前往台中科博館校外教學活動。出發前，站方除了送上祝福，也特地為每位學童準備了實用的小禮物高鐵便利貼，作為此次旅程的紀念品，讓學童們能感受來自社會的溫暖，也傳遞高鐵公司對每一位孩子的關懷與支持。

自立國小校長游文志表示，孩子們這幾天都非常興奮，開心倒數著要出遊的日子，課堂間他們也迫不及待地討論這次的高鐵之行，有的孩子是第一次搭乘高鐵，好奇地問老師高鐵真的那麼快嗎，讓他們看到孩子們對這次出遊的期待。也感謝台灣高鐵公司在活動中的協助，並期望孩子們能藉由這次的高鐵與科學探索之旅，學習更多生活經驗，尤其是在團體活動中，能學習互助合作與遵守公共秩序的寶貴課題。