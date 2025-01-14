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花蓮化仁國中棒球隊奪3佳績 鄉長贈獎金及慶功宴

中央社／ 花蓮縣14日電

花蓮吉安鄉化仁國中棒球隊勇奪雙冠軍及全國賽代表權，鄉長游淑貞到學校頒發獎勵金，且加碼請小球員、教練到餐館吃牛排，鼓勵大家繼續奮進努力，精進藝能再創佳績。

吉安鄉公所今天表示，化仁國中棒球隊日前拿下全縣暨社區全民聯合運動會國中甲組、教育部113學年度學生棒球運動聯賽國中軟式組（花蓮縣市賽）2個第1名好成績，還贏得花蓮縣原住民運動會選拔賽代表權，將代表花蓮參加教育部舉辦114年全國原住民族運動會比賽。

游淑貞獲知訊息，親赴學校頒發新台幣6000元獎勵金，再加碼獎勵孩子、教練及指導師長們，一起分享在地牛排館的幸福美食。

游淑貞指出，小球員們不論艷陽烈日或低溫寒冷，都勤奮練習，絲毫不畏辛苦，看到他們身上常留下上百次傳接球練習而長繭或破皮的傷疤，令人心疼。也期許孩子們珍惜每一次的練習、把握每一次上場機會，在賽場上全力以赴，寫下精彩的記錄。

化仁國中校長吳盛正表示，感謝游淑貞連續10餘年的支持，長久以來對校園運動推展的鼓勵和挹注，尤其是棒球隊訓練無論是分組或小組演練，球具耗材相當高，總能適時引進珍貴資源協助，每次出賽游淑貞都會親自鼓勵選手爭取榮耀、實現夢想，也增編獎勵預算，鼓勵孩子們獲得自我勇敢突破的動力。

吳盛正說，化仁棒球隊的孩子們來自各個鄉鎮市，有接受長期培訓的住校生，不僅在校選手表現亮眼，畢業校友也經常傳回好消息，過去無論是前往日本棒球重點高中精進就學的畢業校友，或是被美國職棒球隊網羅的優秀校友，都是在校時就展現出堅持不懈的精神，夢想並非遙不可及，只要懷抱感恩持續努力，必能實踐人生願望。

原住民族 棒球 花蓮 運動

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