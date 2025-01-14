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北市委辦德育經營幼兒園捲狼師案 教育局：7月底提前解約

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
由德育護理健康學院學院於北市經營的2家教保機構，日前有狼師對孩童不當對待遭起訴，其中一所非營利幼兒園由北市教育局委託辦理，經開會討論決議提前終止契約。示意圖。圖／ingimage
由德育護理健康學院學院於北市經營的2家教保機構，日前有狼師對孩童不當對待遭起訴，其中一所非營利幼兒園由北市教育局委託辦理，經開會討論決議提前終止契約。示意圖。圖／ingimage

由德育護理健康學院學院於北市經營的2家教保機構，日前有狼師對孩童不當對待遭起訴，其中一所非營利幼兒園由北市教育局委託辦理，教育局日前開會討論認定該案嚴重影響幼兒權益，7月底提前與德育終止契約，家長盼無涉法老師能續任。教局允諾，會請新法人優先聘用現職教師，並從優採計其年資。

教育局說，先前案件嚴重影響幼兒權益，德育欠缺監督、管理與輔導機制，外加國防部委託經營教保服務中心也發生教保員不當對待幼生情形，日前舉行非營利幼兒園審議會討論決議，113學年結束後，與德育終止該非營利幼兒園委託經營契約。

教育局表示，合約原則上為4學年一約，德育合約原本至116學年止（117年7月31日），而為保障園內145名幼生及教職員工作權，定於113學年止（114年7月31日）終止契約，這段期間將先辦理公告甄選新法人，確保學生權益不受影響，針對園內其他未涉不法教師，教育局將請新法人優先聘用現職教師，並從優採計其年資。

幼兒園高姓家長表示，昨天有收到園方代轉教育局通知，尊重主管機關決議，但仍希望園內老師可繼續留在園所服務，她的兩個孩子都在該園所就讀，大兒子已畢業，園內老師專業技能與照顧讓她很放心，能夠有這樣親師默契得來不易，也希望不管是教育局或是新承接法人都能聽到家長的聲音。

高姓家長也說，家長立場都尊重主管機關專業決定，對於教育局將另覓新法人有信心，但她也呼籲，政府現階段應去思考如何建構更友善、更安心環境，單靠撒錢給予補助效果有限，家長更在意是後續政府能給予協助，才能解決少子化根本問題。

教育局強調，已落實推動各項防治措施，包含幼兒園性別事件成立跨局處應變小組確保資訊完整即時，落實預防性督導機制，並設立專區即時公告幼兒園不適任人員名單，同時辦研習強化教保人員性平防治知能等，將營造讓孩子更安心的學習環境。

曾參與評選法人不具名學者認為，幼教環境缺工狀況嚴重，基本上新法人都會詢問原園所老師，若有意願留下服務，基本上都會繼續留用。此外，德育未來雖仍可參與其他非營利幼兒園評選，但評選要看資料很多包含經營紀錄、評鑑狀況，過去發生事件也會成為評估表準之一，過去發生類似案例的法人就不會在參與同一縣市評選。

幼兒園 教育局 法人

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