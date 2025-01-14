竹市內湖與載熙國小培訓AI種子教師 全面學習人工智慧
新竹市內湖國小與載熙國小通過教育部「人工智慧教育計畫」，透過培訓AI種子教師、設計創新AI學習活動，並開設結合不同領域的AI課程，為學生打造全面學習AI的機會，培育具備未來競爭力的數位公民，為校園智慧教育創新奠定堅實基礎。
新竹市教育處指出，人工智慧教育計畫分為AI Dream教師培訓與AI特色跨領域課程兩大主軸，內湖國小與載熙國小率先啟動AI Dream教師培訓計畫，組建AI種子教師團隊，參與專業培訓課程。透過多場次學習活動，教師們熟練掌握AI工具應用與課程設計方法，並與其他學校展開跨校共備交流。
兩校更開設AI特色跨領域課程，深化學生對AI的理解與應用。以載熙國小為例，課程以教育部「與AI交朋友」教材為基底，結合學校特色，著重培養學生的運算思維能力，全面提升AI學習成效。
此外，內湖國小五年級學生也參與了與台積電合作的AI科普活動，在台積電志工的帶領下，學習AI人工智慧的基本原理，並進行AI自走車的創意實驗，體驗初階程式設計，了解AI技術的實際應用，開啟對AI與半導體產業的初步認識。
教育處指出，透過AI教育計畫的推行，提升現場教師AI專業素養，並進一步優化教學場域的實踐。同時，學生在多元學習情境中，不僅能夠掌握AI技術的基礎，更能培養批判性思考與創新解決問題的能力，未來市府將持續推動AI教育計畫，並為參與學校提供更多資源與支持，期望透過智慧教育的深化與普及。
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