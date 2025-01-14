快訊

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

竹市內湖與載熙國小培訓AI種子教師 全面學習人工智慧

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市內湖國小結合AI創新產業交流課程，體驗初階程式設計，了解AI技術的實際應用。圖／新竹市政府提供
新竹市內湖國小結合AI創新產業交流課程，體驗初階程式設計，了解AI技術的實際應用。圖／新竹市政府提供

新竹內湖國小與載熙國小通過教育部「人工智慧教育計畫」，透過培訓AI種子教師、設計創新AI學習活動，並開設結合不同領域的AI課程，為學生打造全面學習AI的機會，培育具備未來競爭力的數位公民，為校園智慧教育創新奠定堅實基礎。

新竹市教育處指出，人工智慧教育計畫分為AI Dream教師培訓與AI特色跨領域課程兩大主軸，內湖國小與載熙國小率先啟動AI Dream教師培訓計畫，組建AI種子教師團隊，參與專業培訓課程。透過多場次學習活動，教師們熟練掌握AI工具應用與課程設計方法，並與其他學校展開跨校共備交流。

兩校更開設AI特色跨領域課程，深化學生對AI的理解與應用。以載熙國小為例，課程以教育部「與AI交朋友」教材為基底，結合學校特色，著重培養學生的運算思維能力，全面提升AI學習成效。

此外，內湖國小五年級學生也參與了與台積電合作的AI科普活動，在台積電志工的帶領下，學習AI人工智慧的基本原理，並進行AI自走車的創意實驗，體驗初階程式設計，了解AI技術的實際應用，開啟對AI與半導體產業的初步認識。

教育處指出，透過AI教育計畫的推行，提升現場教師AI專業素養，並進一步優化教學場域的實踐。同時，學生在多元學習情境中，不僅能夠掌握AI技術的基礎，更能培養批判性思考與創新解決問題的能力，未來市府將持續推動AI教育計畫，並為參與學校提供更多資源與支持，期望透過智慧教育的深化與普及。

新竹市載熙國小運用科技跨域進行AI素養教學。圖／新竹市政府提供
新竹市載熙國小運用科技跨域進行AI素養教學。圖／新竹市政府提供
新竹市載熙國小組建AI種子教師團隊，參與專業培訓課程。圖／新竹市政府提供
新竹市載熙國小組建AI種子教師團隊，參與專業培訓課程。圖／新竹市政府提供
新竹市內湖國小透過培訓AI種子教師、設計創新AI學習活動，並開設結合不同領域的AI課程，為學生打造全面學習AI的機會。圖／新竹市政府提供
新竹市內湖國小透過培訓AI種子教師、設計創新AI學習活動，並開設結合不同領域的AI課程，為學生打造全面學習AI的機會。圖／新竹市政府提供

AI 內湖 教師 教育部 新竹

延伸閱讀

竹市114年教師節禮金調增至600元 逾5千人受惠

北京人工智慧產業 規模破3千億

增設人行道及左轉道 竹市公道五路4路口斥資7173萬改善

觀影習慣改變 新竹市僅存的二輪戲院「新復珍」將熄燈

相關新聞

北市委辦德育經營幼兒園捲狼師案 教育局：7月底提前解約

由德育護理健康學院學院於北市經營的2家教保機構，日前有狼師對孩童不當對待遭起訴，其中一所非營利幼兒園由北市教育局委託辦理...

念哲學系有用嗎？ 律師分析優勢：絕對不是一個廢系

高中生面臨選校系困擾，懷疑念哲學系有用嗎？權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，哲學系很常被人家笑出...

竹市內湖與載熙國小培訓AI種子教師 全面學習人工智慧

新竹市內湖國小與載熙國小通過教育部「人工智慧教育計畫」，透過培訓AI種子教師、設計創新AI學習活動，並開設結合不同領域的...

汰換老舊設施 議員助淡水興仁國小更新89座循環扇

過去一般學校教室的天花板，都可以看到好幾個電風扇，雖然現在班班有冷氣，但風扇還是有空氣循環並達到節能的作用，不過在淡水興仁國小，原本教室的風扇老舊，不僅運轉時會發出怪聲，有時還會有零件灰塵掉落，相當危險，因此新北市議員陳偉杰，就爭取將全校的89座吸頂循環扇全都換新。

回響／基中清寒生逆境奮發 謝國樑擁抱3基金會捐獎學金

國立基隆高中學生王辰瀚雙上榜台大與清大希望入學與特殊選才，他家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書，逆境奮發苦讀感人，本...

靈鷲山普仁獎頒獎典禮 弘揚善行表揚27位金門小太陽

靈鷲山開山住持心道法師於2003年創設普仁獎，旨在發掘並表彰具備優良品德與孝行的學生，以鼓勵他們成為校園中的「小太陽」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。