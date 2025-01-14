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念哲學系有用嗎？ 律師分析優勢：絕對不是一個廢系

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高中生面臨選校系困擾。示意圖。圖／聯合報系資料照片
高中生面臨選校系困擾。示意圖。圖／聯合報系資料照片

高中生面臨選校系困擾，懷疑念哲學系有用嗎？權麒法律事務所所長陳宇安在「巴毛律師混酥團」臉書粉專表示，哲學系很常被人家笑出來會沒工作，或被認為是跳板系，但說真的，念哲學真的可以加強邏輯觀念，學會獨立思考，以後從事各行各業都會很有幫助，「絕對不是一個廢系」。

陳宇安擁有政治大學哲學系、法律系雙學士學歷，她以過來人經驗分享，念哲學好處多，「首先就是你的邏輯會變很好」，從大一哲概就會帶給學生前所未見的腦力衝擊，期末考前大家不是一起在圖書館念書，而是會聚在一起討論上課講的哲學議題。不過，的確升大二時，班上人數就會直接砍半，「大一全班60人，大二直接變20幾人，一半的人都轉系了，剩下一半的人大概又有一半去雙主修」，所以每個哲學系學生通常有兩名直屬學弟妹，「因為學長姐不夠用」。

她說，這也是她覺得哲學系最棒的地方，就是大二之後就會突然認識很多很多科系的人，出社會之後也會有很多很多各行各業的人脈。例如她認識哲學系的同儕跟學長姐中，有去開飛機、室內設計師、心理諮商、當高中老師、當泡泡藝術表演者、導演，還有去賣優格賣到變成優格之王，也有像她成為律師，也有去日本當工程師。

陳宇安表示，如果雙主修，「通常就會有非本科紅利，系上同學需要律師第一個找你」，這也是她認為念哲學系的一大優勢，有各行各業的人脈資源。

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