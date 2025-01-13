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澎坊海風劇團校園巡演 用教育戲劇嗨翻風櫃國小

中央社／ 澎湖縣13日電

昇恆昌澎坊免稅商店海風劇團的校園巡迴表演，今天在澎湖縣馬公風櫃國小演出「奧特王子的冒險旅程」，為師生帶來一場視覺與心靈的盛宴，也是一堂寓教於樂的課程。

澎坊免稅商店海風劇團的校園巡迴表演，首站到馬公風櫃國小，演出孩子們耳熟能詳重新改編的「奧特王子的冒險旅程」經典故事，並融入「了凡四訓」的核心精神，藉由奧特曼與怪獸之間的衝突與和解，引導孩子們理解「立命之學、改過之法、積善之方、謙德之效」的深刻意義，劇團還與孩子們進行互動問答，進一步內化劇中傳達的價值觀。

風櫃國小校長林妍伶表示，海風劇團此次校園巡演，讓孩子們有機會透過創意戲劇，學習到課堂以外的珍貴道理，巡演不僅豐富校園生活，更為澎湖的孩子們帶來更多啟發與成長的機會，並預約下次再到校巡演。

林妍伶指出，海風劇團演出所需的道具、戲服、劇本，甚至排演的每一個細節，都是團員利用休假日一手包辦，非常難得，可見展現了團隊的用心。

校園 澎湖縣 馬公

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