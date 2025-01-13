回響／基中清寒生逆境奮發 謝國樑擁抱3基金會捐獎學金
國立基隆高中學生王辰瀚雙上榜台大與清大希望入學與特殊選才，他家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書，逆境奮發苦讀感人，本報獨家報導後引回響，市長謝國樑今接見給擁抱稱讚「你很棒」。3個基金會捐助40萬獎學金。王辰瀚紅著眼眶說，「非常感恩，弱勢生只要努力也可以翻身」。
謝國樑今與財團法人邱創煥文教基金會董事陳庚金、謝清雲教育基金會李伯元以及慶恩教育基金會經理黃美玉，頒發首波獎學金40萬給王辰瀚，未來再定期協助大學所需，勉勵更多基隆學子效法奮鬥的精神。基中校長鍾定先陪同回贈王辰瀚寫下的感恩卡片。
王辰瀚從小沒有父親由爺爺奶奶扶養長大，在就學過程遭遇經濟困難，不過他並未因此灰心喪志在各界的幫助下努力向學，他說，社會的溫暖與善意，他會好好運用這筆獎學金，繼續奮鬥努力，他說「家中漏水可以找沒漏水的地方，在桌餐上讀書，沒有補習也可以找學校老師要資料，經濟不好也沒關係，可以找其他方式讀書」。
謝國樑說，辰瀚奮發向上的精神很感人，期許他持續發光發熱，未來有機會可以回到基隆及母校鼓舞學弟妹們，期許發揮拋磚引玉的效果，吸引更多鄰近縣市的學子到基隆在地就學。
陳庚金說，她今天代表擔任副市長的基金會董事長邱佩琳頒贈獎學金，他以自身苦學的經歷，曾獲貴人相助的職涯，當過考選部副司長、台中縣縣長、總統府國策顧問、總統府資政等，以邱創煥文教基金會董事的身分勉勵辰瀚能透過善款，在大學乃至於研究所能持續奮發向上，未來步入社會後回饋國內的莘莘學子。
教育處長徐嬿立說，基隆市為照顧經濟弱勢學生推動多項政策，除了頒發「基隆市高級中等以上學校清寒優秀學生獎學金」、「基隆市政府獎勵優秀國中畢業生升學市立高中獎學金」等獎助學金外，另為讓弱勢學生在寒暑假期間不用擔心午餐沒有著落，更進一步辦理「經濟弱勢學生寒暑假午餐補助」。
基隆市政府副發言人曾冠誠補充，為了讓弱勢學生能夠更安心的學習，不用為經濟因素而煩惱，也提供更完善的教育資源，讓基隆這座城市充滿愛與關懷，持續陪伴每個孩子勇敢追夢，共同打造更美好的未來。
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