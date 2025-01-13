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靈鷲山普仁獎頒獎典禮 弘揚善行表揚27位金門小太陽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
靈鷲山金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮今天下午在中正國小舉行，獲獎學生跟與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影
靈鷲山金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮今天下午在中正國小舉行，獲獎學生跟與會貴賓合影。記者蔡家蓁／攝影

靈鷲山開山住持心道法師於2003年創設普仁獎，旨在發掘並表彰具備優良品德與孝行的學生，以鼓勵他們成為校園中的「小太陽」。今年的「靈鷲山第22屆、金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮」今天下午在中正國小舉行，國小組有23位學生獲獎，國中組則有4位學生獲此殊榮。

頒獎典禮，由靈鷲山新北分院監院妙依法師代表主辦單位來金，縣府參議陳世保、金門縣家庭教育中心主任吳玉華、中正國小校長陳為信、金城國中校長謝志偉、金湖國中校長莊錦智、金寧中小學校長宋文法，以及地區多所國小校長，以及獲獎學生家長、基金會志工到場觀禮，共同見證小太陽們的光榮時刻。

金門地區的獲獎學生來自多所學校，其中包括金湖國中、金寧國中、湖埔國小、卓環國小等學校。此次獲獎學生的推薦過程相當嚴謹，每位學生都經過學校老師推薦、複審及家訪等程序，確保每一位得獎者都符合「正面、積極、樂觀、愛心、願力」等標準。

陳世保在致詞中表示，普仁獎與其他獎學金最大的區別在於，它並非單純根據學生的學業成績來評選，而是注重品德的展現。他指出，品德是人類成長的根基，並強調，儘管許多獎項多以學業成就作為評價標準，普仁獎的品德導向更具意義。他提到，金門已經舉辦這一活動10年之久，並強調品德的力量能夠幫助學生克服生活中的困難，成為他人的榜樣。

妙依法師指出，普仁獎已經成為了靈鷲山基金會的重要項目之一，這一獎項的創立，旨在發掘那些在校園中展現出美德的學生，並對他們的努力給予肯定。她指出，每一位獲獎的孩子，背後都少不了老師們的推薦與支持，而這些學生在獲得推薦後，會經過一系列的審查和家訪，從而確保每一位得獎者都是真正具有品德與孝行的榜樣。自普仁獎在金門地區舉辦以來，已經有269位學生獲得此榮譽，這些學生的故事無不令人感動，且成為了更多學生的榜樣。

此外，典禮中還特別邀請了金鼎國小的巫晨彬分享他的心得，巫晨彬在發言中展現了他成熟穩重、體貼長輩的個性，並表達了對生命的熱情與對現實生活的追求。他的勇敢與善良獲得了評審的一致好評，並成為全國普仁獎的得獎者之一。他的事蹟也為其他學生提供了積極的學習典範，彰顯了普仁獎的真正價值。

靈鷲山金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮今天舉行，中正國小特別以小提琴演奏，為這些得獎者獻上祝福，增添典禮溫馨氛圍。記者蔡家蓁／攝影
靈鷲山金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮今天舉行，中正國小特別以小提琴演奏，為這些得獎者獻上祝福，增添典禮溫馨氛圍。記者蔡家蓁／攝影
縣府參議陳世保在致詞中表示，普仁獎與其他獎學金最大的區別在於，它並非單純根據學生的學業成績來評選，而是注重品德的展現。記者蔡家蓁／攝影
縣府參議陳世保在致詞中表示，普仁獎與其他獎學金最大的區別在於，它並非單純根據學生的學業成績來評選，而是注重品德的展現。記者蔡家蓁／攝影
靈鷲山金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮今天舉行，妙依法師在致詞時表示，金門地區至今已經十屆，也已經頒發269位的獲獎學生，該基金會也盼該獎項能持續的頒發下去，發掘更多值得鼓勵的孩子的事蹟。記者蔡家蓁／攝影
靈鷲山金門區第10屆普仁獎學金頒獎典禮今天舉行，妙依法師在致詞時表示，金門地區至今已經十屆，也已經頒發269位的獲獎學生，該基金會也盼該獎項能持續的頒發下去，發掘更多值得鼓勵的孩子的事蹟。記者蔡家蓁／攝影

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