汰換老舊設施 議員助淡水興仁國小更新89座循環扇

過去一般學校教室的天花板，都可以看到好幾個電風扇，雖然現在班班有冷氣，但風扇還是有空氣循環並達到節能的作用，不過在淡水興仁國小，原本教室的風扇老舊，不僅運轉時會發出怪聲，有時還會有零件灰塵掉落，相當危險，因此新北市議員陳偉杰，就爭取將全校的89座吸頂循環扇全都換新。

新北市議員陳偉杰表示，新設的循環扇，不僅是達到比較安靜的設置，也可以讓教室的通風更加的良好，再搭配上夏天時使用的冷氣，更有節能效果，而這也感謝校長跟家長會的一個建議，由於是天花板的設罝，因此也將原本舊式的日光燈，改成LED燈，把全校的教室天花板進行平整化，更加明亮。

興仁國小校長陳政詮表示，過去教室都是擺頭的舊式電扇，不僅年限許久，而且裡面卡了非常多的灰塵，學校顧慮到小朋友健康問題，然透過議員協助，把全校的一些原本就是擺頭的這些電扇做一個替換，不只是換了89座循環扇，那也更新了51座的一些平是LED燈，非常感謝議員大力協助，提供學校學生更優質的學習環境。