快訊

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

輝達總部落腳「南港調車場」？ 台鐵董座杜微開口了

台南長榮女中燙髮賽 193公分生半蹲為祖母打扮奪冠

中央社／ 台南13日電

台南長榮女中舉辦學期末整體造型大賽，身高193公分的美容科學生簡銓佑以自己阿嬤當模特兒參加燙髮比賽，因身高差距大，過程幾乎用半蹲或跪地完成，仍以精湛技藝奪冠。

長榮女中美容科主任邱心怡今天告訴中央社記者，「金賞獎」整體造型大賽是校方家政群科年度盛事，主要針對美容科、時尚造型科三年級學生，驗收兩年多來學習成果。時尚造型科以新娘秘書培訓為主，比賽新娘整體造型；美容科主要培訓美髮設計師。今年比賽主題為冷燙。

邱心怡表示，美容科比賽現場有名身高193公分男學生簡銓佑，模特兒是男學生的阿嬤，由於身高差距關係，整個燙髮過程，簡銓佑幾乎是半蹲、甚至是跪在地上完成，最後與同組學生一起拿下冠軍，連擔任評審的老師都開玩笑說，有「高」手加持，果然不同凡響。

簡銓佑說，由於自己個性調皮，經常惹禍，希望在專業技術上獲得成就，改變師長對他的看法。在積極練習下，先前報名全國性美容美髮大賽，奪下靜態標準冷燙、靜態創意面具組雙亞軍，這次校內賽，和同學充分合作，再添一筆佳績。

簡銓佑說，因為阿嬤平常較少打扮，希望利用這次機會，把阿嬤變得美美的，但因自己身高較高，美髮椅高度不夠，所以操作過程是彎腰、半蹲，甚至是跪在地上完成，他為自己燙法取名為「羊毛燙」，因可以讓頭髮更蓬、捲度更深，適合年紀較大女性。

他說，阿嬤在把打扮後走秀照片傳給親友看，結果他的姨婆、姑媽等親友都要來找他服務，因為媽媽是美髮設計師，自己將來準備要繼承家業，但希望先把美髮椅改裝、加高，他才能不卑躬屈膝，挺直腰桿發揮自己所長。

新娘秘書 設計師 阿嬤

延伸閱讀

影／長榮女中造型大賽幫阿嬤大改造 好吸睛親友也想「羊毛燙」

《魷魚遊戲2》賢珠姐戲外是時尚圈寵兒！盤點朴成焄熟男魅力下的6個精品行頭

《照明商店》金雪炫6款長髮「懶人髮型」靈感！手抓丸子頭、個性瀏海辮…這一款10秒鐘上手必學

太成熟瞬間老20歲！(G)I-DLE宋雨琦「少女偶像慘變阿嬤」紅毯造型翻車了 粉絲看崩潰

相關新聞

靈鷲山普仁獎頒獎典禮 弘揚善行表揚27位金門小太陽

靈鷲山開山住持心道法師於2003年創設普仁獎，旨在發掘並表彰具備優良品德與孝行的學生，以鼓勵他們成為校園中的「小太陽」。...

回響／基中清寒生逆境奮發 謝國樑擁抱3基金會捐獎學金

國立基隆高中學生王辰瀚雙上榜台大與清大希望入學與特殊選才，他家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書，逆境奮發苦讀感人，本...

彰化芳苑今起水豚君吊飾送到校 鄉公所祝福「蛇麼都有」　

春節腳步近了，再過7天國中小學就要放寒假準備過新年，芳苑鄉公所今起到鄉內12所國中小學送水豚君吊飾，學童收到都很開心；鄉...

「安親班寫過」期末考題跟去年雷同 新北裕民國小300人今重考

新北新莊區裕民國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致，且部分學生已在安親班寫過，導致4年級...

健檢滿江紅…高雄校長開跑就被「關門」 苦練14年晉升百馬俱樂部

素有蜘蛛人校長之稱的高雄市翠屏國中小校長黃景良，今天回到跑馬人生的起始點，也就是高雄富邦馬拉松挑戰自我極限，他在跑友簇擁...

南市教育機器人AI教育扎根 寒暑假培訓獲獎學生

首屆台南市議長盃全人教育機器人邀請賽今在安平區石門國小舉行，10所幼兒園75名學童熱情參賽，透過操控競賽機器車，增進腦力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。