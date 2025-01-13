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彰化芳苑今起水豚君吊飾送到校 鄉公所祝福「蛇麼都有」　

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉長林保玲今送水豚君吊飾到芳苑國小，廣受小朋友喜愛。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉長林保玲今送水豚君吊飾到芳苑國小，廣受小朋友喜愛。記者簡慧珍／攝影

春節腳步近了，再過7天國中小學就要放寒假準備過新年，芳苑鄉公所今起到鄉內12所國中小學送水豚君吊飾，學童收到都很開心；鄉長林保玲表示，大年初二到初四將到鄉內各宮廟發送給鄉民和遊客。

芳苑鄉公所製作5款水豚君吊飾，鄉內最先拿到的是芳苑國小小朋友，一人一個，拿到後互相比較「你的是烏龜，我的是麥當勞。」因為每個水豚君頭上都有頭飾，造型相當可愛，鄉公所另贈送一人一包餅乾，搭配水豚君有過年歡樂感。

林保玲說，多數生肖很好設計適合孩子的隨身小物，唯獨蛇年讓她想很久，也看很多圖案範例，都挑不出令人中意的，她上網搜尋發現小朋友喜歡溫馴的卡皮巴拉，又稱水豚君，網路很多相關討喜設計可量產送給學生。

芳苑國小校長洪信德表示，蛇年吉祥意象不易表達，鄉公所用水豚君代替，很受小朋友喜愛，至於蛇年吉祥話可用諧音，「蛇麼都有、蛇麼都順、蛇麼都圓滿，蛇麼都成功。」

林保玲也說，蛇年可祝福「蛇麼都好，蛇麼都健康。」鄉公所製作2千個水豚君吊飾，除了分送給全鄉國中小學生，大年初二到初四將到各宮廟分送討吉利。

小學生 水豚 蛇年

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