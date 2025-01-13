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「安親班寫過」期末考題跟去年雷同 新北裕民國小300人今重考

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北新莊某國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致。示意圖／Ingimage
新北新莊某國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致。示意圖／Ingimage

新北新莊區裕民國小上周期末考結束，有家長發現四年級國語科考題，有8成考題與去年一致，且部分學生已在安親班寫過，導致4年級12班共300多人今重考。新北教育局說，已要求學校追究責任，依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處。

有家長發現，四年級國語科考題有高達8成考題，跟去年一樣，題號都沒改、閱讀測驗文章一致，部分學生曾在安親班寫過，影響公平性。校長黃榮泰說，出題老師參考去年題型出題，雖然去年題目不錯，但他坦言內容應稍作更改，校內考前審題第一時間沒發現，未來會再加強、改進審題機制。黃說，為求公平，今上午國文科重考。

新北教育局說，校方表示1月10日發現國語科期末評量，有違評量公平性疑慮，立即召開校內會議。基於保障評量公平性，決議於1月13日辦理重考，並通知家長。教育局已要求學校追究相關人員責任，並依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法議處，教育局將持續定期向各校宣導落實定期評量命審題機制，以保障並維護全體學生學習權益。

教育局 新北 考題

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