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從被「關門」到晉升百馬俱樂部 高雄校長黃景良花14年達標

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
除了國內賽事之外，黃景良跑過七場海外馬拉松，足跡遍布日本沖繩、石垣島、姬路城，泰國芭達雅、清萊，美國舊金山和大陸澳門等地。圖／高市教育局提供
除了國內賽事之外，黃景良跑過七場海外馬拉松，足跡遍布日本沖繩、石垣島、姬路城，泰國芭達雅、清萊，美國舊金山和大陸澳門等地。圖／高市教育局提供

素有蜘蛛人校長之稱的高雄市翠屏國中小校長黃景良，今天回到跑馬人生的起始點，也就是高雄富邦馬拉松挑戰自我極限，他在跑友簇擁下，花5小時14分07秒時間跑完42公里，獲得第100場全馬完賽獎盃。黃景良花14年時間，第一場半馬超時被「關門」、高樹蜜棗馬創下個人最佳PB破4成績，直至今天完成百馬，為健康而跑的初衷始終不變。

校長黃景良因為健檢「滿江紅」興起運動健身念頭，2010年是高雄國際馬拉松元年，也是黃景良開啟馬拉松人生的第一役，當年他只挑戰半馬21公里，抵達終點前嚴重抽筋，最後耗時3小時40分跛腳完賽，因超時被主辦單位「關門」，領不到完賽證書。

初半馬挑戰失敗後，黃景良花時間苦練。2011在台南安平億載金城星光馬拉松攻下初馬，2014年高樹蜜鄉馬拉松又創下全馬個人最佳紀錄3小時38分55秒，因常穿蜘蛛人裝跑步，獲蜘蛛人校長稱號。

黃景良表示，百場馬拉松中，2014年南橫超級馬拉松是他印象深的賽事之一，當時是清晨5點出發，晚上6點多才抵達終點，從天色微光跑到天黑，總共費時13小時18分5秒完成100公里。

「從哪裡跌倒，就從哪裡站起來！」黃景良說，當年初半馬是在高雄馬這場賽事中失敗，所以他記取教訓，刻意將第100場馬拉松留在今年，告訴自己也告訴學生，不要害怕失敗，只要努力，一定可以成功。

黃景良說，今天跑完這場馬拉松很累，但內心卻是感動萬分，今天終於可以挑戰自我、挑戰極限，過往的汗水與努力獲得美好回饋；將挑選12張完賽照出版2025年蜘蛛人校長形象月曆，作為個人完百紀念。

高雄市翠屏國中小校長黃景良14年前愛上慢跑，每次都穿上蜘蛛人裝，「蜘蛛人校長」名號伴隨他從國內跑到國外。圖／高市教育局提供
高雄市翠屏國中小校長黃景良14年前愛上慢跑，每次都穿上蜘蛛人裝，「蜘蛛人校長」名號伴隨他從國內跑到國外。圖／高市教育局提供
高雄市翠屏國中小校長黃景良今天在跑友陪同下完成人生百馬，內心感動萬分。圖／高市教育局提供
高雄市翠屏國中小校長黃景良今天在跑友陪同下完成人生百馬，內心感動萬分。圖／高市教育局提供
高雄市翠屏國中小校長黃景良今天在跑友陪同下完成人生百馬，內心感動萬分。圖／高市教育局提供
高雄市翠屏國中小校長黃景良今天在跑友陪同下完成人生百馬，內心感動萬分。圖／高市教育局提供

失敗 蜘蛛 馬拉松

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